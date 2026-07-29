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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 July 2026 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 9:01 AM IST

    ന​വ​യു​ഗം വാ​യ​ന​വേ​ദി ‘അ​ക്ഷ​ര​സ​ദ​സ്സി’​ന് ദ​മ്മാ​മി​ൽ തു​ട​ക്കം

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    ന​വ​യു​ഗം വാ​യ​ന​വേ​ദി ‘അ​ക്ഷ​ര​സ​ദ​സ്സി’​ന് ദ​മ്മാ​മി​ൽ തു​ട​ക്കം
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    ന​വ​യു​ഗം വാ​യ​ന​വേ​ദി ‘അ​ക്ഷ​ര​സ​ദ​സ്സ്’ ഉ​ണ്ണി​പൂ​ച്ച​ടി​യ​ൽ

    ഉ​ത്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: സാ​ഹി​ത്യ​സ്നേ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​യ​ന​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നാ​യി ന​വ​യു​ഗം വാ​യ​ന​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘അ​ക്ഷ​ര​സ​ദ​സ്സ്’ എ​ന്ന പ്ര​തി​മാ​സ സം​വാ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ദ​മ്മാ​മി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ന​വ​യു​ഗം ഓ​ഫി​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ഉ​ണ്ണി പൂ​ച്ച​ടി​യ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വാ​യ​ന​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശ്രീ​കു​മാ​ർ വെ​ള്ള​ല്ലൂ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ആ​റു പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​ദ്യ അ​ക്ഷ​ര​സ​ദ​സ്സി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ ‘നി​െൻറ ഓ​ർ​മ്മ​യ്ക്ക്’ പ്രി​ജി കൊ​ല്ല​വും, ‘ര​ണ്ടാ​മൂ​ഴം’ ഫൈ​സ​ലും, നി​ത്യ​ചൈ​ത​ന്യ​യ​തി​യു​ടെ ‘സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം’ സ​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി​യും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ ബ്രാം ​സ്​​റ്റോ​ക്ക​റു​ടെ ‘ഡ്രാ​ക്കു​ള’ സു​ധീ​ഷും, അ​ഖി​ൽ പി. ​ധ​ർ​മ​ജ​െൻറ ‘റാം ​കെ​യ​റോ​ഫ്​ ആ​ന​ന്ദി’ ബി​നു കു​ഞ്ഞു​വും, വി​ക്‌​ട​ർ ഹ്യൂ​ഗോ​യു​ടെ ‘പാ​വ​ങ്ങ​ൾ’ ബെ​ൻ​സി മോ​ഹ​നും സ​ദ​സ്സി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ണ​യം, വി​ര​ഹം, ഭ​യം, ബൗ​ദ്ധി​കം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ വി​കാ​ര മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളെ തൊ​ട്ടു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ഈ ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ക്ഷ​ര​സ​ദ​സ്സി​ന് പു​തി​യൊ​രു സം​വാ​ദ​ത​ലം ത​ന്നെ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​വ​രെ​ല്ലാം ആ​ദ്യാ​വ​സാ​നം വ​രെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട​ത് പ​രി​പാ​ടി​യെ ഏ​റെ ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​മാ​ക്കി. വാ​യ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഹു​സൈ​ൻ നി​ല​മേ​ൽ ചെ​റു​വി​വ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ന​വ​യു​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. വാ​ഹി​ദ്, കേ​ന്ദ്ര​നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷാ​ജി മ​തി​ല​കം, സാ​ജ​ൻ ക​ണി​യാ​പു​രം, ഹു​സൈ​ൻ, ലാ​ലു ദി​വാ​ക​ര​ൻ, ശ​ര​ണ്യ ഷി​ബു, ദീ​പാ സു​ധീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. വാ​യ​ന​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു കു​ഞ്ഞ് സ്വാ​ഗ​ത​വും, ലൈ​ബ്ര​റേ​റി​യ​ൻ ഷ​ജീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​മാ​സ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ അ​ക്ഷ​ര​സ​ദ​സ്സി​െൻറ അ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 20-ന്​ ​ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:DammamgulfnavayugamSaudi Arabia
    News Summary - ന​വ​യു​ഗം വാ​യ​ന​വേ​ദി ‘അ​ക്ഷ​ര​സ​ദ​സ്സി’​ന് ദ​മ്മാ​മി​ൽ തു​ട​ക്കം
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