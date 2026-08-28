ദമ്മാമിൽ നവയുഗം വായനവേദി ‘അക്ഷരസദസ്സ്’ അരങ്ങേറിtext_fields
ദമ്മാം: നവയുഗം സാംസ്ക്കാരികവേദി വായനവേദിയുടെ പ്രതിമാസ പുസ്തകചർച്ചാപരിപാടിയായ ‘അക്ഷരസദസ്സ്’ ദമ്മാമിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡൻറ് ശ്രീകുമാർ വെള്ളല്ലൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പരിപാടിയിൽ നവയുഗം മുതിർന്ന നേതാവ് ഉണ്ണി പൂച്ചെടിയിൽ സി. അച്ചുതമേനോൻ അനുസ്മരണം നടത്തി. ബിജു തുറയിൽകുന്ന് എഴുതിയ ‘കുട്ടികൊമ്പൻ’ എന്ന പുസ്തകം ലാലു ദിവാകരനും, ബാബു എബ്രഹാം എഴുതിയ ‘കമ്പിളി കണ്ടത്തെ കൽഭരണികൾ’ എന്ന പുസ്തകം ഹുസ്സൈൻ നിലമേലും ഫയദോർ ദസ്ക്കോവിസ്ക്കിയുടെ ‘കുറ്റവും ശിക്ഷയും’ എന്ന പുസ്തകം ബെൻസി മോഹനും അവതരിപ്പിച്ചു.
ചടങ്ങിൽ നിസാം കൊല്ലം, സാജൻ കണിയാപുരം എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എം.എ. വാഹിദ് വിശദീകരിച്ചു. സെക്രട്ടറി ബിനു കുഞ്ഞു സ്വാഗതവും വായനാവേദി ലൈബ്രറേറിയൻ സജീർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. അടുത്ത മാസത്തെ അക്ഷരസദസ്സ് സെപ്റ്റംബർ 10ന് നടത്താൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.
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