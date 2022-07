ദമ്മാമിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയെ കാണാതായി

cancel camera_alt അനിൽ നായർ By സാജിദ് ആറാട്ടുപുഴ Listen to this Article ദമ്മാം: മലയാളിയെ ദമ്മാമിൽ കാണാതായി. തുഖ്​ബയിലെ റിയാദ്​ സ്​​ട്രീറ്റിൽ ഏ.സി മെയിൻറനൻസ്​ കട നടത്തുന്ന തിരുവനന്തപുരം, വിഴിഞ്ഞം, മുല്ലൂർ സ്വദേശി അനിൽ നായരെ (51) ആണ്​ കാണാതായത്​. ആരോടും പറയാതെ പെ​ട്ടെന്നൊരു ദിവസം അപ്രത്യക്ഷമായ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും വ്യാപക അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷൻ, ആശുപത്രി, ജയിൽ തുടങ്ങി എല്ലായിടങ്ങളിലും അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതായതോടെ സഹായം തേടി ഭാര്യ ഇന്ത്യൻ എംബസിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തിരോധാനത്തിൽ ദുരൂഹത ഏറുകയാണ്​. താമസസ്ഥലം പുറത്തുനിന്ന്​ പൂട്ടിയ നിലയിലാണ്. ഒരു സുഹൃത്തി​ന്റെ ​കൈയ്യിൽ മുറിയുടെ താക്കോൽ കൊടുത്തിരുന്നൂ. സ്​പോൺസറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുറിതുറന്ന്​ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പാസ്​പോർട്ട്​ ഉൾപ്പടെയുള്ള രേഖകൾ അവിടെതന്നെ ഉണ്ടെന്ന്​ കണ്ടെത്തി.

പെരുന്നാൾ അവധി കഴിഞ്ഞ്​ കട തുറന്നിട്ടും ആൾ എത്താതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന്​ സുഹൃത്തുക്കൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മുറിയിൽ ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും എന്നാണ്​ കൂടെ ജോലിചെയ്​തവർ പറഞ്ഞത്​. എന്നാൽ പിറ്റേന്നും കാണാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന്​ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി​. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർ സ്ഥാപനത്തിന്​ സമീപം നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്​. ഈ മാസം 12ന് വൈകീട്ട് 6.25ന്​ വാട്​സ് ആപ്​ നോക്കിയതായി സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്​. ശേഷം ഫോൺ പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട്​ പോലും പറയാതെ ഇദ്ദേഹം എങ്ങോട്ട്​ പോയി മറഞ്ഞു എന്നറിയാത്ത അങ്കലാപ്പിലാണ്​ കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും. ഇഖാമ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച്​ എമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സൗദി വിട്ടിട്ടില്ലെന്ന്​ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്​. സ്​പോൺസർ തുഖ്​ബ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ജോലി ഇഷ്​ടപ്പെടാത്തതിനാൽ വേറെ​ ജോലി അന്വേഷിച്ച്​ പോയതാവും എന്നാണ്​ പൊലീസ് നിഗമനം. പൊലീസ്​ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന്​ സ്​പോൺസർ ഇദ്ദേഹത്തെ ഹുറൂബാക്കി​. 25 വർഷമായി ഇതേ സ്ഥലത്ത്​ ജോലിചെയ്യുന്ന അനിൽ നായർ ഒളിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ്​ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വിശ്വാസം. ഭാര്യയും രണ്ട്​ പെൺകുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതാണ്​ കുടുംബം. ഇവരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്​ എന്ത്​ മറുപടിപറയും എന്നറിയാതെ വിങ്ങുകയാണെന്ന്​ അനിൽ നായരുടെ സുഹൃത്ത്​ ശ്യാം 'ഗൾഫ്​ മാധ്യമ'ത്തോട്​ പറഞ്ഞു. ഭാര്യ കവിത ഇന്ത്യൻ എംബസ്സിയിലും നോർക്ക റൂട്ട്​സിലും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്​. ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച്​ എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭ്യമാകുന്നവർ ശ്യാം (053714 2429), മുസ്തഫ നണിയൂർ (0568198384) എന്നിവരെ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ അഭ്യർഥിച്ചു. Show Full Article

native of Thiruvananthapuram has gone missing under mysterious circumstances in Dammam