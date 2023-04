റിയാദിനുസമീപം കാർ മറിഞ്ഞ്​ മലപ്പുറം സ്വദേശിനിയും ബാലികയും മരിച്ചു

cancel camera_alt മുഹ്​സിനത്ത്​, ഫാത്തിമ സൈശ By മാധ്യമം ലേഖകൻ റിയാദ്: ജിദ്ദയിൽനിന്ന്​ റിയാദിലേക്ക്​ വരികയായിരുന്ന മലയാളി കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാർ മറിഞ്ഞ്​ യുവതിയും ബാലികയും മരിച്ചു. മലപ്പുറം കൊടക്കാട് ആലിൻചുവട് പുഴക്കലകത്ത് മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ ഭാര്യ മുഹ്സിനത്ത് (32), ഉള്ളണം നോർത്ത് മുണ്ടിയൻകാവ് ചെറാച്ചൻ വീട്ടിൽ ഇസ്ഹാഖി​ന്‍റെയും ഫാത്തിമ റുബിയുടെയും മകൾ ഫാത്തിമ സൈശ (മൂന്ന്) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്​ച രാവിലെ റിയാദിൽനിന്ന്​ 350 കിലോമീറ്റർ അകലെ അൽ ഖസ്​റയിലാണ് അപകടം. ജിദ്ദയിൽ പ്രവാസികളായ ഇവർ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രമാണിച്ച്​ ഞായറാഴ്​ച വൈകീട്ട്​ റിയാദിലേക്ക്​ പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു.

മൃതദേഹങ്ങൾ അൽ ഖസ്​റ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്​. നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും സഹായത്തിനുമായി റിയാദ് കെ.എം.സി.സി വെൽഫയർ വിങ്​ ചെയർമാൻ സിദ്ദീഖ് തുവ്വൂർ, ഹമീദ് പെരുവള്ളുർ, ത്വാഇഫ്​ കെ.എം.സി.സി, ജലീൽ റുവൈദ രംഗത്തുണ്ട്​.

News Summary -

native of Malappuram and child died after their car overturned near Riyadh