Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 10:07 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 10:07 PM IST

    മഹാരാഷ്​ട്ര സ്വദേശി ജുബൈലിൽ മരിച്ചു

    മഹാരാഷ്​ട്ര സ്വദേശി ജുബൈലിൽ മരിച്ചു
    റഫീഖ് അഹമ്മദ് ദാവൂദ് ഹാൽഡെ

    Listen to this Article

    ജുബൈൽ: മഹാരാഷ്​ട്ര റായ്‌ഗഢ് സ്വദേശി റഫീഖ് അഹമ്മദ് ദാവൂദ് ഹാൽഡെ (52) ജുബൈലിൽ മരിച്ചു. താമസസ്ഥലത്ത് അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണം. ജുബൈലിലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ ആയി ഡ്രൈവർ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു.

    അൽ മന ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ജുബൈലിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുമെന്ന് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജുബൈൽ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനർ സലിം ആലപ്പുഴ അറിയിച്ചു. പിതാവ്: ദാവൂദ് മുഹമ്മദ് താഹിർ ഹാൽഡെ, മാതാവ്: റസിയ, ഭാര്യ: ശബാന, മക്കൾ: ഷാഹിർ, സഫിയ.

    TAGS:Heart Attacksaudi obitMaharashtra Nativedriver died
