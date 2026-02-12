Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    12 Feb 2026 3:49 PM IST
    Updated On
    12 Feb 2026 3:49 PM IST

    സൗദിയിൽ മഴക്ക്​ വേണ്ടി രാജ്യവ്യാപക പ്രാർഥന

    മക്കയിൽ ഹറം ഇമാം നേതൃത്വം നൽകി
    സൗദിയിൽ മഴക്ക്​ വേണ്ടി രാജ്യവ്യാപക പ്രാർഥന
    മക്ക: ലോക മുസ്‌ലിംകളുടെ പുണ്യകേന്ദ്രമായ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ മഴയ്ക്കായി പ്രത്യേക പ്രാർഥന നടത്തി ഇമാം ശൈഖ് ഡോ. അബ്​ദുല്ല അൽ ജുഹാനി. നാടിനും ജനങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ മഴ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർഥിച്ചു. ‘അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ മഴ വർഷിക്കേണമേ... ദോഷകരമല്ലാത്തതും, ഗുണകരവും ആസ്വാദ്യകരവുമായ മഴ നൽകി ഞങ്ങളെ നീ നനയ്ക്കേണമേ’ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണർത്തി. സൗദി അറേബ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രാർഥന നടത്താൻ സൽമാൻ രാജാവ്​ ആഹ്വാനം ചെയ്​തിരുന്നു. അതി​െൻറ ഭാഗമായാണ്​ മക്കയിലും പ്രാർഥന നടന്നത്​.

    Girl in a jacket

    TAGS:nationwidemakkaprayerSaudi Arabia
