    Saudi Arabia
    date_range 13 Nov 2025 1:41 PM IST
    date_range 13 Nov 2025 1:41 PM IST

    ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനാഘോഷം ഇന്ന്

    ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനാഘോഷം ഇന്ന്
    റി​യാ​ദ്​: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി മൗ​ലാ​ന അ​ബു​ൽ ക​ലാം ആ​സാ​ദി​ന്റെ ജ​ന്മ വാ​ർ​ഷി​കം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ​ ഇ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഈ ​പ​രി​പാ​ടി, അ​ബു​ൽ ക​ലാം ആ​സാ​ദി​െൻറ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി മാ​റും. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി-​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും പ​രി​പാ​ടി.

    TAGS:celebrationgulfnewsindian embassyNational Education Day
