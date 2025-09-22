Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightദേ​ശീ​യ​ദി​ന...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 9:27 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന ഇ​ള​വു​ക​ൾ; 6,300 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന ഇ​ള​വു​ക​ൾ; 6,300 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: 95ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ​ക്കും കി​ഴി​വു​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഫീ​ൽ​ഡ് ടീ​മു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഷോ​പ്പി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും 6,300 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ലു​ള്ള യ​ഥാ​ർ​ഥ കി​ഴി​വു​ക​ളും ഓ​ഫ​റു​ക​ളും, കി​ഴി​വ് നി​ര​ക്കു​ക​ൾ, വി​ല ടാ​ഗു​ക​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഡി​സ്കൗ​ണ്ടി​ന് മു​മ്പും ശേ​ഷ​വു​മു​ള്ള വി​ല ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ്രൈ​സ് റീ​ഡ​റു​ക​ൾ, എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, റി​ട്ടേ​ൺ ന​യം എ​ന്നി​വ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ഘം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി.

    ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ​യും വാ​ണി​ജ്യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​ടെ​യും നി​യ​മ​സാ​ധു​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ലൈ​സ​ൻ​സി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന ബാ​ർ​കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത്, ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ ത​രം, ശ​ത​മാ​നം, ദൈ​ർ​ഘ്യം, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഡേ​റ്റ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ എ​ല്ലാ ഡേ​റ്റ​യും കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssaudi national dayinspectionsestablishmentsSaudi Arabia News
    News Summary - National Day exemptions; Inspections at 6,300 establishments
    Similar News
    Next Story
    X