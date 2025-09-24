ദേശീയദിനാഘോഷം; ഖമീസ് മുഷൈത്തിലും മിന്നുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 24 Sept 2025 10:44 PM IST
Updated Ondate_range 24 Sept 2025 10:44 PM IST
ദേശീയദിനാഘോഷം; ഖമീസ് മുഷൈത്തിലും മിന്നുന്ന പ്രകടനങ്ങൾtext_fields
bookmark_border
News Summary - National Day celebration; Dazzling performances at Khamis Mushait
Listen to this Article
ഖമീസ് മുഷൈത്ത്: ഖമീസ് മുഷൈത്ത് ഗവർണറേറ്റിലെ ജനങ്ങൾ വർണാഭമായ പരിപാടികളോടെ ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിച്ചു. രാജ്യത്തോടുള്ള കൂറും സ്നേഹവും വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ആഘോഷങ്ങൾ. ദേശീയ അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വിവിധതരം നാടൻ കലാപ്രകടനങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടി. പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വികസന യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ സഊദ് രാജ്യത്തെ ഏകീകരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പുരോഗതിയുടെയും വളർച്ചയുടെയും കഥ പറയുന്നതായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ. ദേശീയ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന കവിതകളും പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story