Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightദേശീയദിനാഘോഷം; ഖമീസ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 10:44 PM IST

    ദേശീയദിനാഘോഷം; ഖമീസ് മുഷൈത്തിലും മിന്നുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    saudi national day
    cancel
    camera_alt

    ഖമീസ് മുശൈത്തിൽ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ നിന്ന്

    Listen to this Article

    ഖമീസ് മുഷൈത്ത്: ഖമീസ് മുഷൈത്ത് ഗവർണറേറ്റിലെ ജനങ്ങൾ വർണാഭമായ പരിപാടികളോടെ ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിച്ചു. രാജ്യത്തോടുള്ള കൂറും സ്നേഹവും വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ആഘോഷങ്ങൾ. ദേശീയ അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വിവിധതരം നാടൻ കലാപ്രകടനങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടി. പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വികസന യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ സഊദ് രാജ്യത്തെ ഏകീകരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പുരോഗതിയുടെയും വളർച്ചയുടെയും കഥ പറയുന്നതായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ. ദേശീയ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന കവിതകളും പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newskhamis mushaitsaudi national day celebrationSaudi Arabia News
    News Summary - National Day celebration; Dazzling performances at Khamis Mushait
    Similar News
    Next Story
    X