Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ൽ​യാ​സ്മി​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 9:20 AM IST

    അ​ൽ​യാ​സ്മി​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ​യാ​സ്മി​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​സം​ബ്ലി ന​ട​ത്തി. ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​സം​ബ്ലി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കോം​പ്ല​ക്സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഇ​ലാ​ഹ് അ​ൽ മൊ​യ്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് സു​ബി ഷാ​ഹി​ർ, ഗേ​ൾ​സ്‌ സെ​ക്ഷ​ൻ ഹെ​ഡ്മി​സ്‌​ട്ര​സ് നി​ഖ​ത്ത് അ​ൻ​ജും ബോ​യ്സ് സെ​ക്ഷ​ൻ ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ഓ​ഫി​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് റ​ഹീ​ന ല​ത്തീ​ഫ്, പി.​ആ​ർ.​ഒ സെ​യ്ന​ബ്, മു​ദീ​റ ഹ​ദി​യ, ബ​ത്തൂ​ൽ, ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​ബ്ദു​ൽ ഇ​ലാ​ഹ് അ​ൽ മൊ​യ്‌​ന മ​ധു​ര​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും സൗ​ദി പ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നി​റ​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ണി​ഞ്ഞ​ത്. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ അ​റ​ബി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, സം​ഗീ​തം, ലൈ​വ് ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​വും തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​വും ആ​ല​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssaudi national dayalyasmin schoolSaudi Arabia News
    News Summary - National Day celebration at Alyasmin School
    Similar News
    Next Story
    X