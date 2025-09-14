Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    14 Sept 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 10:54 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നം; വ്യോ​മ​സേ​ന വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    ദേ​ശീ​യ ദി​നം; വ്യോ​മ​സേ​ന വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ മാ​ന​ത്ത് പ​റ​ന്ന് തി​ള​ങ്ങാ​ൻ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വ്യോ​മ​സേ​ന വി​മാ​നം

    റി​യാ​ദ്: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23 ന് ​സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ മാ​ന​ത്ത് പ​റ​ന്ന് തി​ള​ങ്ങാ​ൻ വ്യോ​മ​സേ​ന വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഒ​രു​ങ്ങി. 95ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​യ​ർ​ഷോ ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യോ​മ​സേ​ന വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​തി​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മി​ലി​ട്ട​റി ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തും അ​വ പെ​യി​ന്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തും കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വി​ഡി​യോ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല പാ​ളി​ക​ളാ​യി പെ​യി​ന്റ് ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് വെ​ള്ള​യും നീ​ല​യും നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞു. ര​ണ്ട് വാ​ളു​ക​ളും ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​യും സൗ​ദി പ​താ​ക​യും വി​ഷ​ൻ 2030 ലോ​ഗോ​യും ന​മ്പ​ർ (95) ഉം ​അ​വ​യു​ടെ വി​മാ​ന​ത്തി​നു പു​റ​ത്ത് ഒ​ട്ടി​ച്ചു.

    വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് വി​ഡി​യോ​യി​ലു​ള്ള​ത്. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23 ന് ​പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മോ​ഡ​ലു​ക​ളു​ടെ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി​യു​ടെ മി​ക്ക പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യോ​മ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്. 1932 ൽ ​രാ​ജ്യം ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ‘സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​ന്ന രാ​ജ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ദി​വ​സ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

