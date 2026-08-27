Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദിയുടെ ദേശീയ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Aug 2026 8:59 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2026 8:59 PM IST

    സൗദിയുടെ ദേശീയ വനവൽക്കരണ പദ്ധതിക്ക് യു.എൻ അവാർഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    10 ലക്ഷം ഹെക്ടർ തരിശുഭൂമി പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു, 15.9 കോടി തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു
    news
    cancel

    യാംബു: സൗദി അറേബ്യയുടെ ‘നാഷനൽ ഗ്രീനിങ്​ പ്രോഗ്രാമി’ന് ഐക്യരാഷ്​ട്രസഭയുടെ ‘വേൾഡ് റെസ്​റ്റോറേഷൻ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് അവാർഡ്’ ലഭിച്ചു. മംഗോളിയയിലെ ഉലാൻബാതറിൽ നടന്ന ഐക്യരാഷ്​ട്രസഭ മരുഭൂമിവൽക്കരണ വിരുദ്ധ ഉച്ചകോടിയുടെ 17-ാമത് സെഷനോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ഉന്നതതല ചടങ്ങിലാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്.

    സസ്യവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, തരിശുഭൂമി പുനരുജ്ജീവനം, ആവാസവ്യവസ്ഥാ സംരക്ഷണം, ജൈവവൈവിധ്യ പ്രോത്സാഹനം എന്നിവയിൽ രാജ്യം നടത്തുന്ന സുസ്ഥിര പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള അന്താരാഷ്​ട്ര അംഗീകാരമാണിത്. വരണ്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കാനും വനവൽക്കരണത്തിനും ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിനുമായി സൗദി നടപ്പാക്കുന്ന മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.

    ഇതിനകം തന്നെ പദ്ധതിയിലൂടെ 10 ലക്ഷം ഹെക്ടർ തരിശുഭൂമി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും 15.9 കോടി തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, അറേബ്യൻ ഒറിക്സ് (കലമാനുകൾ), ഗസാല മാനുകൾ തുടങ്ങിയ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളെ വനമേഖലകളിലേക്ക് വിജയകരമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു.

    ഐക്യരാഷ്​ട്രസഭ ആഗോള ആവാസവ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപന മാതൃകയായി അംഗീകരിച്ച ഈ പദ്ധതി, ‘സൗദി വിഷൻ 2030’​െൻറ പാരിസ്ഥിതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് മുന്നേറുന്നത്. വരൾച്ച, മരുഭൂമീകരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവയെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ഭരണഘടനാ/നയ ചട്ടക്കൂട് രൂപവത്​കരിക്കാനും ഈ പരിപാടിയിലൂടെ സാധിച്ചു.

    തരിശുഭൂമികൾ വീണ്ടെടുത്ത് കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതും സുസ്ഥിരവുമായ ആവാസവ്യവസ്ഥ നിർമിക്കുന്നതിനായി വിപുലമായ പദ്ധതികളാണ് രാജ്യം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പരിസ്ഥിതി, ജല, കൃഷി മന്ത്രി അബ്​ദുറഹ്​മാൻ അൽ ഫദ്‌ലി വ്യക്തമാക്കി.

    2030-ഓടെ 25 ലക്ഷം ഹെക്ടറിലധികം ഭൂമി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും 21.5 കോടി മരങ്ങൾ നടാനുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ‘നാഷനൽ സെൻറർ ഫോർ വെജിറ്റേഷൻ കവർ ഡെവലപ്‌മെൻറ്​ ആൻഡ് കോംബാറ്റിങ്​ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ’ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അഹമ്മദ് അലയാദ അറിയിച്ചു. നാല്​ കോടി ഹെക്ടർ ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും 1,000 കോടി മരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗദിയുടെ ദീർഘകാല ബൃഹത് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ഈ ദേശീയ ഹരിതവൽക്കരണ പരിപാടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UN awardSaudi Arabiaafforestation programme
    News Summary - Saudi Arabia's National Afforestation Program Wins UN Award
    Similar News
    Next Story
    X