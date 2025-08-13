Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:41 AM IST

    മാ​സ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പോ​റി​ങ്ങി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത് നാസ​ർ എ​സ്. അ​ൽ​ഹാ​ജ്‌​രി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ

    ജു​ബൈ​ൽ അ​മി​റ​ൽ പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് കോം​പ്ല​ക്സി​ന് റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ടം
    മാ​സ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പോ​റി​ങ്ങി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത് നാസ​ർ എ​സ്. അ​ൽ​ഹാ​ജ്‌​രി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ
    ജു​ബൈ​ൽ അ​മി​റ​ൽ പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ന​ട​ന്ന മാ​സ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പോ​റിങ്

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി​യു​ടെ വ്യ​വ​സാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ മാ​സ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പോ​റി​ങ്ങി​ൽ ച​രി​ത്ര വി​ജ​യം നേ​ടി നാ​സ​ർ എ​സ്. അ​ൽ​ഹാ​ജ്‌​രി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​ച്ച്). അ​രാം​കോ​യു​ടെ അ​മി​റ​ൽ പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ എ​ച്ച്.​ഡി.​പി.​ഇ ആ​ൻ​ഡ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് പാ​ക്കേ​ജ് 2, 3 ന്റെ ​ക്ലീ​ൻ വാ​ട്ട​ർ ലി​ഫ്റ്റിം​ഗ് ബേ​സി​നി​ലാ​ണ് മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ 5,071 ക്യൂ​ബി​ക് മീ​റ്റ​ർ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പോ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച​ത്. സി​നോ​പ്പ​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ 1,900 ക്യൂ​ബി​ക് മീ​റ്റ​ർ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പോ​റി​ങ് ആ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​ത്.

    കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​നു മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന ആ​സൂ​ത്ര​ണ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും, ഡി​സൈ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും, ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ല്ലാം എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ് വൈ​ദ​ഗ്ദ്ധ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മി​ക​ച്ച മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ​യും വി​ജ​യ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പോ​റി​ങ് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം അ​തേ സ​മ​യം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ര​ണ്ടു ഷി​ഫ്റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി 350 ഓ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, ഏ​ഴു സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്ബൈ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ആ​റു പ​മ്പു​ക​ൾ, മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 275 ക്യൂ​ബി​ക് മീ​റ്റ​ർ ശേ​ഷി​യു​ള്ള പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ, പ്ര​മു​ഖ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ക്വാ​ൻ​ബാ​ർ​യും സൗ​ദി റെ​ഡി​മി​ക്സ്യും എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 220 ക്യൂ​ബി​ക് മീ​റ്റ​ർ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് സ്ഥി​ര​ത​യോ​ടെ എ​ത്തി​ച്ചു.

    1,200 ട​ൺ റീ​ബാ​ർ, രാ​ത്രി​യും പ​ക​ലും ഒ​രു​പോ​ലെ തെ​ളി​ഞ്ഞ ലൈ​റ്റിങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ, ക്വാ​ളി​റ്റി, മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ്, എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ, അ​ഡ്മി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഏ​കോ​പ​ന​ശേ​ഷി ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പ​ദ്ധ​തി വ​ലി​യ വി​ജ​യ​മാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സു​ര​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്കും ഒ​റ്റ അ​പ​ക​ട​വു​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത് ക​മ്പ​നി​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി. സാ​റ്റ​റോ​പ്, അ​മി​റാ​ൾ പ​ദ്ധ​തി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ടീം, ​മ​യി​ർ ടെ​ക്‌​നി​മൗ​ണ്ട് ടീം ​എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​മ്പ​നി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഗ​ണേ​ഷ് ര​വി​പി​ള്ള​യും , സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ. ​സു​രേ​ഷും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​ച്ച് എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ് മി​ക​വും ടീം ​ഏ​കോ​പ​ന​വും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. റീ​ജ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ പൊ​ൻ​രാ​ജ്, റീ​ജ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഷെ​റി​ൻ, സീ​നി​യ​ർ പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ഗു​ണ​ശേ​ഖ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​നും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​ഭി​ല​ഷ​ണീ​യ​മാ​യ ഡൗ​ൺ സ്ട്രീം ​വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് അ​മി​റ​ൽ പ​ദ്ധ​തി. ലോ​കോ​ത്ത​ര പെ​ട്രോ​കെ​മി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​നെ സാ​റ്റ​റോ​പ് റി​ഫൈ​ന​റി​യു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വി​ഷ​ൻ 2030 നെ ​പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഫീ​ഡ്‌​സ്റ്റോ​ക്കു​ക​ളെ ഉ​യ​ർ​ന്ന മൂ​ല്യ​മു​ള്ള രാ​സ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക, ഗ​ണ്യ​മാ​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും നി​ക്ഷേ​പ​വും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

