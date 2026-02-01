Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 7:53 AM IST

    നാ​സ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​രി​ന് ‘ഫോ​ർ​ക്ക’ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    നാ​സ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​രി​ന് ‘ഫോ​ർ​ക്ക’ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​നും മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ നാ​സ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​രി​ന് ‘ഫോ​ർ​ക റി​യാ​ദ്’

    സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ഹ്ര​സ്വ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ‘ഫോ​ർ​ക’ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​നും മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ നാ​സ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​രി​ന് ‘ഫോ​ർ​ക റി​യാ​ദ്’ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.മ​ല​സി​ലെ ചെ​റീ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.​വി​വി​ധ ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​വും ഐ​ക്യ​വും ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഫോ​ർ​ക ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഫോ​ർ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഹ്​​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത് നാ​സ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​രി​നെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം ഫോ​ർ​ക വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് നാ​സ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​ർ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ല​ക്സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ജി​ബി​ൻ സ​മ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ അ​ലി ആ​ലു​വ, സെ​യ്ഫ് കാ​യം​കു​ളം, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​രാ​യ ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, സെ​യ്ഫ് കൂ​ട്ടു​ങ്ങ​ൽ, ക​രി​മം ക​ണ്ണ​മ്പു​റ​ത്ത്, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, അ​ഖി​നാ​സ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), വി​നോ​ദ് കൃ​ഷ്ണ (മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നാ​സ​ർ വ​ല​പ്പാ​ട്, മ​ജീ​ദ് മൈ​ത്രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഖാ​ൻ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, മു​സ്‌​ത​ഫ എ​ട​ത്താ​ട്ടു​ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - Nasser Karanthur received the 'Forka' award
