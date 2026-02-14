Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 8:21 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 8:21 AM IST

    ‘ന​ന്മോ​ത്സ​വം’ അ​ര​ങ്ങേ​റി; അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ളാ​യ അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്കാ​യി പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി

    ‘ന​ന്മോ​ത്സ​വം’ അ​ര​ങ്ങേ​റി; അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ളാ​യ അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്കാ​യി പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി
     റി​യാ​ദ് ന​ന്മ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘ന​ന്മോ​ത്സ​വം-2026’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ന​ന്മ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘ന​ന്മോ​ത്സ​വം-2026’ സ​മാ​പി​ച്ചു. ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ട പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്, അ​ർ​ബു​ദ ബാ​ധി​ത​രാ​യ അ​മ്മ​മാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​യി ‘അ​മ്മ​ക്കൊ​രു ന​ന്മ​ത്ത​ണ​ൽ’ എ​ന്ന ന​വീ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക്കും സം​ഘ​ട​ന തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.​ റി​യാ​ദ് ഷോ​ല മാ​ൾ അ​ൽ വ​ഫ അ​ട്രി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡോ. ​കെ.​ആ​ർ. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ന​ലി​സ്​​റ്റ്​ ഡോ. ​അ​നി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ന​ന്മ ബി​സി​ന​സ് ഐ​ക്ക​ൺ അ​വാ​ർ​ഡ് മു​നീ​ർ ക​ണ്ണ​ങ്ക​ര​ക്കും ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് റ​ഹ്‌​മ​ത്ത് അ​ഷ്റ​ഫി​നും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഏ​ഷ്യ​ൻ അ​റ​ബ് ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സി​ന്റെ സൗ​ദി​യി​ലെ ഹോ​ണ​റ​റി ട്രേ​ഡ് ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി നി​യ​മി​ത​നാ​യ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി ഹാ​രീ​സ് ഹ​നീ​ഫ ഹാ​രീ​സ് ഹ​നീ​ഫ, ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ മ​ഹ​ബൂ​ബ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, റി​യാ​ദ് മാ​ര​ത്ത​ൺ പ്ര​തി​ഭ ക​ബീ​ർ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് (അ​മീ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് സെൻറ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​സ്ന നി​സ്സാം, അ​ഷ്ഫി​യ അ​ൻ​വ​ർ, അ​സി​ൻ വെ​ള്ളി​ല എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി. ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ സാ​ബു ഫ​സ​ൽ വ​ര​ച്ച രേ​ഖാ​ചി​ത്രം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഹി​ബാ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ന​ന്മ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ നൗ​ഫ​ൽ കോ​ടി​യി​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബ​ഷീ​ർ ഫ​ത്ത​ഹു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ന​സ് ല​ത്തീ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യാ​ദ് അ​മീ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ഷ​മീ​ർ തേ​വ​ല​ക്ക​ര, ജാ​നി​സ്, ന​വാ​സ് ല​ത്തീ​ഫ് അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി.

    അ​ഖി​നാ​സ്‌ എം ​ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി (ജ​ന​.സെ​ക്ര.), റി​യാ​സ് വ​ഹാ​ബ് (ട്ര​ഷ​.), ഷു​ക്കൂ​ർ മ​ണ​പ്പ​ള്ളി (ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി ക​ൺ​.) സ​ത്താ​ർ മു​ല്ല​ശ്ശേ​രി, മു​നീ​ർ മ​ണ​പ്പ​ള​ളി, സ​ജീ​വ് ചി​റ്റു​മൂ​ല, ഷ​മീം ഹാ​രി​സ്, അ​ഷ്റ​ഫ് മു​ണ്ട​യി​ൽ, ഷി​ഹാ​ബ് കു​ഴി​യി​ൽ, ഷെ​ഹ​ൻ​ഷ റ​ഷീ​ദ്, ഷ​മീ​ർ കു​നി​യ​ത്ത്, അ​ന​സ് സ​ലീം, സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ, റി​യാ​സ് സു​ബൈ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

