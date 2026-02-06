Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 12:11 PM IST

    നന്മോത്സവം 2026’ ഇന്ന്​ റിയാദിൽ; വിവിധ ‘നന്മ’ പുരസ്​കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും

    കലാവിരുന്നും അരങ്ങേറും
    നന്മോത്സവം 2026’ ഇന്ന്​ റിയാദിൽ; വിവിധ ‘നന്മ’ പുരസ്​കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും
    നന്മ കരുനാഗപ്പള്ളി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികളും സോഷ്യൽ മീഡിയ അനലിസ്​റ്റ്​ ഡോ. അനിൽ മുഹമ്മദ​ും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ

    Listen to this Article

    റിയാദ്: റിയാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നന്മ കരുനാഗപ്പള്ളി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ ആറാം വാർഷികാഘോഷമായ ‘നന്മോത്സവം 2026’ ഇന്ന്​ (ഫെബ്രു. ആറ്​, വെള്ളി) റിയാദിൽ നടക്കും. ഷോല മാളിലെ അൽവഫ അട്രിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ആഘോഷപരിപാടികളിൽ പ്രമുഖ സോഷ്യൽ മീഡിയ അനലിസ്​റ്റും പ്രഭാഷകനുമായ ഡോ. അനിൽ മുഹമ്മദ് മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും.

    ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഈ വർഷത്തെ നന്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. പ്രവാസി സംരംഭകയും റിയാദ് കെ.എം.സി.സി വനിതാ വിങ്​ പ്രസിഡൻറുമായ റഹ്‌മത്ത് അഷ്‌റഫ് വെള്ളപ്പാടത്തിന് നന്മ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഐക്കൺ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും തുടർന്നും അവർ നടത്തിയ മികച്ച ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ ആദരവ്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അഷ്‌റഫ്‌ താമരശ്ശേരി, സിദ്ധീഖ്‌ തുവ്വൂർ എന്നിവർക്കായിരുന്നു ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നത്.

    സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സംരംഭകർക്കായി പുതുതായി ഏർപ്പെടുത്തിയ നന്മ ബിസിനസ്സ് ഐക്കൺ പുരസ്കാരം മുനീർ കണ്ണങ്കരക്ക്​ സമ്മാനിക്കും. ബിസിനസ്സ് രംഗത്തെ മികവിനൊപ്പം കൂട്ടായ്മയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണയും പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡ്.

    നാട്ടിൽ നിന്നും എത്തിയ ഗായികമാരുടെ സംഗീതവിരുന്ന് നന്മോത്സവത്തി​െൻറ പ്രധാന ആകർഷണമായിരിക്കും. പട്ടുറുമാൽ സീസൺ 12 വിജയിയും ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗർ ഫൈനലിസ്​റ്റുമായ അസ്നാ നിസാം, ശിവഗിരി മഹാസമ്മേളനത്തിൽ ദൈവദശകം ആലപിച്ച് ശ്രദ്ധേയയായ ഗായിക അഷ്ഫിയ അൻവർ, സ്​കൂൾ കലോത്സവ പ്രതിഭയായ അസിൻ വെള്ളില എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് മിഴിവേകും.

    കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശികളായ കലാകാരികൾ അണിനിരക്കുന്ന ഈ ആഘോഷരാവ് പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് വേറിട്ടൊരു അനുഭവമാകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. വാർഷികാഘോഷത്തി​െൻറ ഭാഗമായി നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഡോ. അനിൽ മുഹമ്മദ്, ഗായികമാരായ അഷ്ഫിയ അൻവർ, അസ്നാ നിസാം, പുരസ്കാര ജേതാവ് മുനീർ കണ്ണങ്കര, സംഘാടകരായ ബഷീർ ഫത്തഹുദ്ദീൻ, അഖിനാസ് എം. കരുനാഗപ്പള്ളി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    TAGS:Gulf NewsSaudi Arabiacultural event
