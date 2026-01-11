Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightന​ന്ദ​കു​മാ​റി​ന്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 8:02 AM IST

    ന​ന്ദ​കു​മാ​റി​ന് കേ​ളി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ന്ദ​കു​മാ​റി​ന് കേ​ളി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

     പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ന​ന്ദ​കു​മാ​റി​ന് കേ​ളി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ബ​ത്ഹ എ​രി​യ മ​ർ​ഖ​ബ് യൂ​നി​റ്റ് നി​ർ​വാ​ഹ​ക​സ​മി​തി അം​ഗം ന​ന്ദ​കു​മാ​റി​ന് യൂ​നി​റ്റി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. കേ​ളി ഓ​ഫീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം അം​ലാ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 19 വ​ർ​ഷ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ പെ​യി​ൻ​റി​ങ്​ ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കു​റ്റ്യാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്.

    കേ​ന്ദ്ര ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ ഫോ​റം ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യി, മ​ർ​ഖ​ബ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ആ​ക്റ്റി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ അ​റ​ക്ക​ൽ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ബി​ജു താ​യ​മ്പ​ത്ത്, എ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ക്ക് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം, എ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ പി.​എ. ഹു​സൈ​ൻ, എ​രി​യാ​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ താ​നൂ​ർ, ജ​യ​കു​മാ​ർ പു​ഴ​ക്ക​ൽ, രാ​ജേ​ഷ് ചാ​ലി​യാ​ർ, മ​ർ​ഖ​ബ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഗോ​പി​നാ​ഥ്, യൂ​നി​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന​സ്, ബ​ത്ഹ സെൻറ​ർ യൂ​നി​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫൈ​സ​ൽ അ​ല​യാ​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം സി.​എ​സ്. ശി​വ​ദാ​സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റി​െൻറ ഉ​പ​ഹാ​രം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ന്ദ​കു​മാ​റി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു ഉ​ള്ളാ​ട്ടി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും യാ​ത്ര​പോ​കു​ന്ന ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:NandakumargulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Nandakumar was given a tour of the country
    Similar News
    Next Story
    X