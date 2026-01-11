നന്ദകുമാറിന് കേളി യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
റിയാദ്: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി ബത്ഹ എരിയ മർഖബ് യൂനിറ്റ് നിർവാഹകസമിതി അംഗം നന്ദകുമാറിന് യൂനിറ്റിെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. കേളി ഓഫീസിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ യൂനിറ്റ് പ്രസിഡൻറ് സലീം അംലാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 19 വർഷമായി റിയാദിൽ പെയിൻറിങ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന നന്ദകുമാർ കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി സ്വദേശിയാണ്.
കേന്ദ്ര രക്ഷാധികാരി കമ്മിറ്റി അംഗവും എൻ.ആർ.കെ ഫോറം കൺവീനറുമായ സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടായി, മർഖബ് രക്ഷാധികാരി ആക്റ്റിങ് സെക്രട്ടറി അനിൽ അറക്കൽ, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ രാമകൃഷ്ണൻ, ബിജു തായമ്പത്ത്, എരിയ സെക്രട്ടറി ഷഫീക്ക് അങ്ങാടിപ്പുറം, എരിയ വൈസ് പ്രസിഡൻറ് പി.എ. ഹുസൈൻ, എരിയാകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അബ്ദുറഹ്മാൻ താനൂർ, ജയകുമാർ പുഴക്കൽ, രാജേഷ് ചാലിയാർ, മർഖബ് രക്ഷാധികാരി കമ്മിറ്റി അംഗം ഗോപിനാഥ്, യൂനിറ്റ് ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് അനസ്, ബത്ഹ സെൻറർ യൂനിറ്റ് ട്രഷറർ ഫൈസൽ അലയാൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സി.എസ്. ശിവദാസൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. യൂനിറ്റിെൻറ ഉപഹാരം അംഗങ്ങൾ നന്ദകുമാറിന് സമ്മാനിച്ചു. യൂനിറ്റ് സെക്രട്ടറി ബിജു ഉള്ളാട്ടിൽ സ്വാഗതവും യാത്രപോകുന്ന നന്ദകുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
