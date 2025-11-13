Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 12:29 PM IST

    ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ‘ന​മ്മ​ളോ​ത്സ​വം 2025’ അ​ര​ങ്ങേ​റി

    ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ‘ന​മ്മ​ളോ​ത്സ​വം 2025’ അ​ര​ങ്ങേ​റി
    ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​രാ​ഗോ​ള സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ട് സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ ‘ന​മ്മ​ളോ​ത്സ​വം 2025’ ഡോ. ​കെ.​ആ​ർ. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു                                                          

    റി​യാ​ദ്: ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​രാ​ഗോ​ള സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ട് സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ്രീ​സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ന​മ്മ​ളോ​ത്സ​വം 2025’ അ​ര​ങ്ങേ​റി. റി​യാ​ദി​ലെ അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്. ഹാ​സ്യ ക​ലാ​കാ​ര​ൻ ന​സീ​ബ് ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മാ​ജി​ക്ക​ൽ ഫി​ഗ​ർ ഷോ, ​സാ​ക്സോ ഫോ​ൺ സം​ഗീ​തോ​പ​ക​ര​ണ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ കാ​ണി​ക​ളെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ക്കി. അ​ക്ബ​ർ ചാ​വ​ക്കാ​ട് (ജി​ദ്ദ), കു​ഞ്ഞു മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​യി​ച്ച മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ നൈ​റ്റ് എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​ഒ​പ്പ​ന, നൃ​ത്ത നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    ആ​രി​ഫ് വൈ​ശ്യം വീ​ട്ടി​ലി​ന്റെ ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ൻ ഡോ. ​കെ.​ആ​ർ. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​യ്യി​ദ് ജാ​ഫ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, പു​ഷ്പ​രാ​ജ്, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഷാ​ഹി​ദ് അ​റ​ക്ക​ൽ, സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ഓ​വു​ങ്ങ​ൽ, ക​ബീ​ർ വൈ​ല​ത്തൂ​ർ, ഫാ​റൂ​ഖ് പൊ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, ഷ​ഹീ​ർ ബാ​ബു, ഇ.​കെ. ഇ​ജാ​സ്, ഖ​യ്യും അ​ബ്​​ദു​ല്ല, യൂ​ന​സ് പ​ടു​ങ്ങ​ൽ, ഷെ​ഫീ​ഖ്‌ അ​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫെ​ർ​മി​സ് മ​ട​ത്തൊ​ടി​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​നാ​ഫ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​റി​​ന്റെ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ക്ഷി​പ്ത രൂ​പ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഡോ​ക്യൂ​മെ​ന്റ​റി അ​ൻ​വ​ർ ഖാ​ലി​ദ്, അ​ൻ​സാ​ഫ് അ​ബ്​​ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ, അ​വ​താ​ര​ക​ൻ, ഗാ​യ​ക​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത്​ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് നി​സാ​ർ ഗു​രു​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട്​ ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    പി.​വി. സ​ലിം, സ​യ്യി​ദ് ഷാ​ഹി​ദ്, അ​ലി പൂ​ത്താ​ട്ടി​ൽ, ഫി​റോ​സ് കോ​ള​നി​പ്പ​ടി, സ​ലിം അ​ക​ലാ​ട്, ഫാ​യി​സ് ബീ​രാ​ൻ, സ​ലിം പെ​രു​മ്പി​ള്ളി, നൗ​ഫ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ, ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ഇ.​ആ​ർ. പ്ര​കാ​ശ​ൻ, വി.​എ. സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഫാ​യി​സ് ഉ​സ്മാ​ൻ, അ​ബ്ബാ​സ് കൈ​ത​മു​ക്ക്, ജ​ഹാം​ഗീ​ർ, റ​ഹ്‌​മാ​ൻ തി​രു​വ​ത്ര, ഷ​ഹ​ബാ​സ് പാ​ല​യൂ​ർ, ഫ​വാ​ദ് ക​റു​ക​മാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

