Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:47 AM IST

    ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ 'ന​മ്മ​ളോ​ത്സ​വം 2025' സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ന​മ്മ​ളോ​ത്സ​വം 2025 സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​ർ 'ന​മ്മ​ളോ​ത്സ​വം 2025': സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​വ​ർ

    റി​യാ​ദ്: ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ്രീ​സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് പ്ര​സ​ന്റ്സ് 'ന​മ്മ​ളോ​ത്സ​വം 2025' പ​രി​പാ​ടി​ക്കു​ള്ള സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31 വെ​ള​ളി​യാ​ഴ്ച റി​യാ​ദി​ലെ അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​നൽ സ്‌​കൂ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ലൂ​ഹ​മാ​ർ​ട്ട് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പവത്ക​ര​ണ യോ​ഗം യൂ​ന​സ് പ​ടു​ങ്ങ​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജാ​ഫ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. 3000 ത്തോ​ളം വേ​ദി​ക​ൾ പി​ന്നി​ട്ട ഹാ​സ്യ ക​ലാ​കാ​ര​ൻ ന​സീ​ബ് ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മാ​ജി​ക്ക​ൽ ഫി​ഗ​ർ ഷോ ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ​ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും. റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ നൈ​റ്റ്, ഡാ​ൻ​സ്, ഒ​പ്പ​ന എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദു​ണ്ണി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഫെ​ർ​മി​സ് മ​ട​ത്തൊ​ടി​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​നാ​ഫ് അ​ബ്ദു​ല്ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി: ആ​രി​ഫ് വൈ​ശ്യം​വീ​ട്ടി​ൽ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ഇ.​കെ ഇ​ജാ​സ്, ഖ​യ്യും അ​ബ്ദു​ള്ള (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ക​ബീ​ർ വൈ​ല​ത്തൂ​ർ, ഫാ​റൂ​ഖ് പൊ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, ഷ​ഹീ​ർ ബാ​ബു, സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ഓ​വു​ങ്ങ​ൽ, പി.​വി സ​ലിം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​ന​സ് , ഷാ​ഹി​ദ് അ​റ​ക്ക​ൽ, ഷെ​ഫീ​ഖ്‌ അ​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, സ​യ്യി​ദ് ഷാ​ഹി​ദ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ), ടി.​കെ അ​ലി പൂ​ത്താ​ട്ടി​ൽ, ഫി​റോ​സ് കോ​ള​നി​പ്പ​ടി, ഉ​ണ്ണി​മോ​ൻ പെ​രു​മ്പി​ലാ​യി, സ​ലിം അ​ക​ലാ​ട്, ഫാ​യി​സ് ബീ​രാ​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ ഖാ​ലി​ദ്, സ​ലിം പെ​രു​മ്പി​ള്ളി, നൗ​ഫ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ, ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ഇ.​ആ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ൻ, വി.​എ സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഫാ​യി​സ് ഉ​സ്മാ​ൻ, സാ​ലി​ഹ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ബ്ബാ​സ് കൈ​ത​മു​ക്ക്, ജ​ഹാം​ഗീ​ർ, റ​ഹ്‌​മാ​ൻ തി​രു​വ​ത്ര, ഷ​ഹ​ബാ​സ് പാ​ല​യൂ​ർ (ജോ​യി. ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ). ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​കാ​ൻ താ​ല്പ​ര്യ​മു​ള്ള ചാ​വ​ക്കാ​ട് താ​ലൂ​ക്കി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ന​മ്പ​ർ: 0506635447, 0505892691

