മെഹ്ദി ഹനീഫയെ നജ്റാൻ കെ.എം.സി.സി ആദരിച്ചു
നജ്റാൻ: 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച മെഹ്ദി ഹനീഫ മുഹമ്മദിനെ കെ.എം.സി.സി നജ്റാൻ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചു. മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് അബ്ദുറഹ്മാൻ, കെ.എം.സി.സി നേതാവ് റഹ്മാൻ ബാറ്റിക് തുടങ്ങിയവർ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്നേഹോപഹാരം കൈമാറി.
മെഹ്ദി കൈവരിച്ച ഈ വലിയ നേട്ടം മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മുന്നോട്ട് കുതിക്കാൻ വലിയ പ്രചോദനമാണെന്ന് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തുടർപഠനത്തിലും ജീവിതത്തിലും മെഹ്ദിക്ക് ഇനിയും വലിയ വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെയെന്ന് കെ.എം.സി.സി ഭാരവാഹികൾ ആശംസിച്ചു.
