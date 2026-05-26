നജ്റാൻ കെ.എം.സി.സി ‘പെരുന്നാൾ പൊലിവ്’ ബലിപെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ

നജ്റാൻ കെ.എം.സി.സി ‘പെരുന്നാൾ പൊലിവ്’ ബലിപെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽtext_fields
നജ്റാൻ: കെ.എം.സി.സി നജ്റാൻ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ ‘പെരുന്നാൾ പൊലിവ്’ സീസൺ ഫൈവ് ബലിപെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ കിങ് അബ്ദുല്ല റോഡിലുള്ള തൻഫീത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അരങ്ങേറും. നജ്റാനിലെ പ്രവാസികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി വൈവിധ്യമാർന്ന കലാ-കായിക മത്സരങ്ങളാണ് ഇത്തവണ കമ്മിറ്റി ഒരുക്കുന്നത്.
കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഫുട്ബാൾ സൗഹൃദ മത്സരം, കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേക ഗെയിമുകൾ എന്നിവ ഇത്തവണത്തെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടും. തുടർന്ന് പ്രവാസി സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും നടക്കും.
നാല് പ്രമുഖ ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെൻറും ഷൂട്ടൺ ടാർജെറ്റുമാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. കൂടാതെ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി മറ്റ് നിരവധി കലാ-കായിക വിനോദ പരിപാടികളും വേദിയിൽ അരങ്ങേറും. പരിപാടിയിലേക്ക് നജ്റാനിലെ മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി കെ.എം.സി.സി ഭാരവാഹികളായ സലീം ഉപ്പള, ബഷീർ കരിങ്കല്ലത്താണി, നൗഫൽ കൊളത്തൂർ, നസീർ പാണ്ടിക്കാട് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.
