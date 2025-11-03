Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightന​ജ്‌​റാ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 8:45 AM IST

    ന​ജ്‌​റാ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ വി​ജ്ഞാ​ന സ​ദ​സ്സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ജ്‌​റാ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ വി​ജ്ഞാ​ന സ​ദ​സ്സ്
    cancel
    Listen to this Article

    ന​ജ്‌​റാ​ൻ: ഖു​ർ​ആ​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ജ്റാ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന്റ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​ജ്ഞാ​ന സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ദീ​ന​യി​ലെ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്രി​ന്റി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ല​യാ​ളം ത​ഫ്സീ​ർ വ്യാ​ഖ്യാ​താ​വാ​യ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ദ​നി പ​റ​പ്പൂ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ന​ജ്‌​റാ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ലെ ച​രി​ത്ര സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​വും അ​തി​ന്റ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും സ​മൂ​ഹം പ്രാ​ധാ​ന്യ​പൂ​ർ​വം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്റാ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖ​ലീ​ൽ സ​ല​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ന​ജ്‌​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​ക്കി​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്‌​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം ഉ​പ്പ​ള എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ഖ​ലീ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ സ​ല​ഫി, ഡോ. ​അ​ബൂ​അ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ന​ജ്‌​റാ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​ലി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:islamic centerKnowledgeSaudi Arabiaforum
    News Summary - Najran Islamic Center Knowledge Forum
    Similar News
    Next Story
    X