Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    28 Feb 2026 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 7:53 AM IST

    ന​ജ്റാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    ന​ജ്റാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം
    ന​ജ്റാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ന​ജ്റാ​ൻ: ഖു​ർ​ആ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​െൻറ​യും സ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്വ​ത്തി​െൻറ​യും മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​െൻറ​യും സ​ന്ദേ​ശം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ജ്റാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​റി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​റീ​ന റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ദേ​ശി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​അ​ബു അ​മാ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ന​ജ്റാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഖ​മീ​സ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ശാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ഒ.​ഐ.​സി.​സി, കെ.​എം.​സി.​സി, ഫോ​ക്ക​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​രെ ആ​ത്മ​സം​യ​മ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും നീ​തി​യി​ലേ​ക്കും ക​രു​ണ​യി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ ഓ​ർ​മ്മി​പ്പി​ച്ചു. ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി, ക്ഷ​മ, എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​െൻറ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ട്ടു.

    Girl in a jacket

