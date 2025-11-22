Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    22 Nov 2025 1:59 PM IST
    22 Nov 2025 1:59 PM IST

    സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​​ന്റേ​താ​ണ് എ​ന്റെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​വും എ​ഴു​ത്തും -പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​ക​ൻ

    സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​​ന്റേ​താ​ണ് എ​ന്റെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​വും എ​ഴു​ത്തും -പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​ക​ൻ
    പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​ക​ൻ

    ദ​മ്മാം: വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ഹാ​ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കും നീ​തി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​ണ് എ​ന്റെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​വും എ​ഴു​ത്തും തേ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​ശ​സ്ത നോ​വ​ലി​സ്റ്റ് പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​ക​ൻ. അ​ധി​കാ​ര രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം പ​ല​പ്പോ​ഴും പു​റ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യ ആ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടാ​ത്ത മ​നു​ഷ്യ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് താ​ൻ അ​ധി​കം എ​ഴു​തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ദ​മ്മാ​മി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്റ്റി’​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച്​ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​ടി​സ്ഥാ​ന ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ മ​റ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ വേ​രു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. ദ്രാ​വി​ഡ ചി​ന്ത​ക​ൾ അ​ത്ര​യേ​റെ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വി​ടെ വേ​രോ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ജാ​തി​ക​ളും ഉ​പ​ജാ​തി​ക​ളു​മു​ള്ള മ​ണ്ണാ​ണി​ത്. അ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് ഞാ​ൻ വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. അ​വ​രു​ടെ നോ​വ് ക​ണ്ടാ​ണ് ഞാ​ൻ വ​ള​ർ​ന്ന​ത്.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ‘നാ​മ​ക്ക​ൽ’ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ അ​ക്ഷ​ര​മ​റി​യാ​ത്ത​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്, അ​ക്ഷ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കു​ക​പോ​ലും ചെ​യ്യാ​ത്ത സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​മാ​ണ് ഞാ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ​ത്. നാ​ല് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു​പോ​യാ​ണ് പ​ഠി​ച്ച​ത്. അ​പ്പ​ൻ ഒ​രു സി​നി​മാ​ക്കൊ​ട്ട​ക​യി​ൽ സോ​ഡ ക​ച്ച​വ​ടം ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ളാ​യി​രു​ന്നു. പ​ഠി​ത്തം ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ച്ച​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ട​യി​ൽ പോ​കും.

    തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​നാ​യും കോ​ഴി​ഫാ​മി​ൽ ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​യും ആ​ടു​മാ​ടു​ക​ളെ നോ​ക്കു​ന്ന ആ​ളാ​യു​മൊ​ക്കെ പ​ല വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ച്ഛ​​ന്റെ ജീ​വി​തം പ​റ​യു​ന്ന ക​ഥ​യാ​ണ് ‘ശ​ക്തി​വേ​ൽ’ എ​ന്ന നോ​വ​ൽ. കോ​ള​ജ് പ്ര​ഫ​സ​റാ​യി​ട്ട് ചെ​ന്ന​പ്പോ​ഴും ഞാ​ൻ ക​ണ്ട​ത് ഓ​രോ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​ഠി​ച്ച് വ​രു​ന്ന​വ​രെ​യാ​ണ്. അ​വ​രൊ​ക്കെ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ പെ​ടാ​പ്പാ​ടു​പെ​ടു​ന്ന​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​​ന്റെ ക​ഥ​ക​ളി​ൽ അ​ത്ത​രം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം നി​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഞാ​ൻ കാ​ണാ​ത്ത​തും അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ത്ത​തും ഞാ​ൻ എ​ഴു​തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    എ​ഴു​ത്താ​ണ് എ​നി​ക്ക് ജീ​വി​തം ത​ന്ന​ത്. 25ല​ധി​കം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ർ​ജ്ജ​മ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ത്യ​ത്തി​ൽ അ​തി​ന്റെ റോ​യ​ൽ​റ്റി​യാ​ണ് എ​​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വ​രു​മാ​നം. ത​മി​ഴ്നാ​ടി​നേ​ക്കാ​ൾ എ​ന്നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​തും മ​ല​യാ​ള​മാ​ണ്. അ​ത്ര​യേ​റെ​പ്പേ​രാ​ണ് എ​​ന്റെ പു​സ്ത​കം വാ​യി​ച്ച​ത്. ഞാ​നെ​ഴു​തി​യ​ത് പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ചി​ല​ർ വ​ന്ന​​പ്പോ​ൾ പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​ക​ൻ എ​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ മ​രി​ച്ചു എ​ന്ന് ഞാ​ൻ പോ​സ്റ്റി​ട്ടു.

    നാ​ടു​വി​ട്ട് ജീ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ക​ൾ​ബു​ർ​ഗി​യും ഗൗ​രി​​ല​​ങ്കേ​ഷു​മൊ​ക്കെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സ​മ​യം കൂ​ടി​യാ​ണ​ത്. എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ ദു​ർ​ബ​ല​നാ​യ ഒ​രു എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന് മ​റ്റെ​ന്ത് ചെ​യ്യാ​നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു? കോ​ട​തി എ​ന്നെ പു​ന​ർ​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം ഞാ​ൻ ഒ​ന്നും എ​ഴു​തി​യി​ല്ല. പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​ക​നെ അ​തോ​ടെ​ ലോ​കം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ബു​ക്ക​ർ പ്രൈ​സി​​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ലി​സ്റ്റി​ൽ വ​രെ എ​​ന്റെ കൃ​തി​ക​ൾ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. മൂ​ന്ന്​ നോ​വ​ലു​ക​ൾ സി​നി​മ​യാ​യി. അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ശ​മാ​ണ്. അ​ത് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് തി​രി​യാ​ത്ത ഒ​രി​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് എ​നി​ക്ക് അ​ക്ഷ​ര​വെ​ളി​ച്ചം ല​ഭി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണ് എ​​ന്റെ സൗ​ഭാ​ഗ്യം. അ​പ്പോ​ഴും വ​ന്ന​വ​ഴി​ക​ൾ എ​നി​ക്ക് മ​റ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​താ​ണ് വി​ശ​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഞാ​ൻ എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി.

    perumal murugan Writing Politics social justice
