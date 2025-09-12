Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമു​സ്‌​രി​സ് കു​ടും​ബ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 9:29 AM IST

    മു​സ്‌​രി​സ് കു​ടും​ബ വി​രു​ന്നും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മു​സ്‌​രി​സ് കു​ടും​ബ വി​രു​ന്നും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ മു​സ്‌​രി​സ് പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം കു​ടും​ബ വി​രു​ന്നും 28 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം എ​മ്മാ​ടി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും ന​ൽ​കി. ഹ​റാ​സാ​ത്ത് അ​മീ​റ വി​ല്ല​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ഹാ​ബ് അ​യ്യാ​രി​ല്‍ ‌അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍ ച​ളി​ങ്ങാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ബി​ര്‍, സ​ഗീ​ര്‍ പു​തി​യ​കാ​വ്, സു​മി​ത അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഷി​ഫ സു​ബി​ല്‍, ജ​സീ​ന സാ​ബു, ജ​സീ​ന സാ​ദ​ത്ത്, ഷ​ജീ​റ ജ​ലീ​ല്‍, മു​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ക​മാ​ല്‍ മ​തി​ല​കം, അ​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​നു​സ്, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​റ​ക്ക​ല്‍, താ​ഹി​ര്‍ എ​ട​മു​ട്ടം, ഫാ​ത്തി​മ താ​ഹ, ന​ദീ​റ ഹ​നീ​ഫ്, ഷൈ​ബാ​ന​ത്ത് യൂ​നു​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ര്‍ കാ​യം​കു​ളം, സ​ന്തോ​ഷ്, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, കി​ര​ണ്‍ കാ​ലാ​നി, ഷി​നോ​ജ് അ​ലി​യാ​ര്‍, സാ​ബു ഹ​നീ​ഫ, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ല്‍, ഡോ. ​സി​യാ​വു​ദ്ധീ​ന്‍, ഹാ​രി​സ് അ​ഴീ​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​സ്‌​രി​സി​ന്‍റെ ഉ​പ​ഹാ​രം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഗീ​ര്‍ മാ​ട​വ​ന, താ​ഹ മ​രി​ക്കാ​ര്‍, ഹ​നീ​ഫ് ച​ളി​ങ്ങാ​ട്, തു​ഷാ​ര ഷി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാ​മി​ന് കൈ​മാ​റി.

    ഏ​ഴ് വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം മു​സ്‌​രി​സ് പ്ര​വാ​സി ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ സാ​ര​ഥി​യാ​യി സേ​വ​നം ചെ​യ്ത അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം നി​ല​വി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ്. 14 വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് ഇ​ങ്ങി​നെ ഒ​രു കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ് ജി​ദ്ദ​യി​ല്‍ പ​ര​സ്പ​രം അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​യ നാ​ട്ടു​കാ​രെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ല്‍ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൂ​ട്ടു​വാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ൽ​കി​യ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന് ഏ​റെ ക​ട​പ്പാ​ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് മാ​ജി​ദ, ഇ​സ്സ, ഇ​ന്‍ഷ, ഹൈ​ഫ, അ​ഫ്റ, എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വി​വി​ധ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും, ഇ​ന്‍ഷ, ഇ​സ്മ, ഇ​സ്സ, ഫാ​ത്തി​മ, മി​ന്‍ഹ സാ​ബു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നൃ​ത്ത​വും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി.

    ഷി​നോ​ജ് അ​ലി​യാ​ര്‍, സ​ന്തോ​ഷ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, സ​ജി​ത്ത്, റ​ഫീ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍, സ​ഗീ​ര്‍ പു​തി​യ​കാ​വ്, സ​ഗീ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നും അ​ര​ങ്ങേ​റി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​സ് എ​റ​മം​ഗ​ല​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സീ​ന സാ​ബു, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സു​മി​ത അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഷി​ഫ സു​ബി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsFarewellSaudi Arabia NewsMuzris pravasi forum
    News Summary - Musris family organized a farewell party.
    Similar News
    Next Story
    X