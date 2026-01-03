Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 8:04 AM IST

    മു​സ്‌​ലിം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ള്ളി പ്ര​വേ​ശ​ന​വും നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദ​വും

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​സ്‌​ലിം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ള്ളി പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യം അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​യി വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ​ല്ലോ. ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​നു​മ​തി​യും, എ​ന്നാ​ൽ ചി​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​ക്കു​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഈ ​സം​വാ​ദം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്ന​ത്, പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്.

    മു​സ്‌​ലിം സ്ത്രീ​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം പ​ള്ളി പ്ര​വേ​ശ​നം ഇ​സ്‌​ലാം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി വി​ല​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​തു​വാ​യ ത​ത്ത്വം. പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഒ​രു വ​ച​നം (ഹ​ദീ​സ്) ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്നു: ‘നി​ങ്ങ​ൾ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​െൻറ അ​ടി​യാ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ല്ലാ​ഹു​വി​െൻറ പ​ള്ളി​ക​ളെ വി​ല​ക്ക​രു​ത്.’

    ഈ ​ഹ​ദീ​സ്, പ​ള്ളി​ക​ൾ ആ​രാ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​വി​ടെ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടെ​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​വാ​ച​ക​െൻറ കാ​ല​ത്തും സ്ത്രീ​ക​ളും ജ​മാ​അ​ത്ത് ന​മ​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​താ​യി നി​ര​വ​ധി ഹ​ദീ​സു​ക​ൾ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ള്ളി പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​അ​നു​മ​തി പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു. ഈ ​എ​തി​ർ​പ്പ് പ​ല​പ്പോ​ഴും പൊ​തു​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് തീ​വ്ര​ത​യേ​റി​യ​ത്, മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​െൻറ സ​മു​ന്ന​ത നേ​താ​വും പാ​ണ​ക്കാ​ട് കു​ടും​ബാം​ഗ​വു​മാ​യ മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക​ൾ അ​ടു​ത്തി​ടെ ഒ​രു പൊ​തു​വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്. ഈ ​പ​രാ​മ​ർ​ശം, യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക നി​ല​പാ​ടു​ക​ളോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ യു​വ​ത​ല​മു​റ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം നേ​ടി. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ആ​രാ​ധ​നാ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ ഒ​രു പൊ​തു​ബോ​ധം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​െൻറ സൂ​ച​ന​യാ​യി ഇ​ത് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദം പാ​ണ​ക്കാ​ട് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് മേ​ലും മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ലും ഉ​ണ്ടാ​യ​തു കൊ​ണ്ടാ​കാം. അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്നെ മ​ക​ളു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന തി​രു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​തി​രു​ത്ത്, ഒ​രു വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ ഉ​പ​രി​യാ​യി, സ്ഥാ​പി​ത മ​ത നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​െൻറ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന ഒ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​സ്‌​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​െൻറ സൂ​ച​ന​യാ​യി മാ​റി.

    പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​റ​ന്ന വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം ഇ​തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്.

    മു​സ്‌​ലിം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ള്ളി പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​മാ​ണ​ബ​ദ്ധ​മാ​യി ഒ​രു വി​ല​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന സ​ത്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത്ത​ന്നെ, സാ​മൂ​ഹി​ക​വും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​പ​ര​വു​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ന്നു. മു​ന​വ്വ​റ​ലി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും അ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ തി​രു​ത്തും, ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​സ്‌​ലിം സ​മു​ദാ​യ നേ​തൃ​ത്വം പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും, അ​നു​യാ​യി​ക​ളെ പി​ണ​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള നി​ല​പാ​ടും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഒ​രു സ​ന്ധി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​തി​െൻറ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ആ​രാ​ധ​നാ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന​ക​ത്ത് ഒ​രു പു​തി​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം.

    TAGS:muslim womensSaudi Newswomen into mosquesgulf news malayalam
