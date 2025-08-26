Begin typing your search above and press return to search.
    ദ​ലി​ത്‌ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് - ഇ.​പി. ബാ​ബു

    കെ.​എം.​സി.​സി. റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ.​പി. ബാ​ബു സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ദ​ലി​ത്‌ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗെ​ന്ന് ദ​ളി​ത്‌ ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി ബാ​ബു അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഹൃ​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി. റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പി​ന്നാ​ക്ക ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ടം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ആ ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് മു​സ്‌​ലിം ദ​ലി​ത്‌ ഐ​ക്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​വാ​ൻ വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള ന​ട​ത്തു​ന്ന ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ യോ​ജി​ച്ച പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​യി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​രു​പാ​ധി​കം പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​വാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണം. വ​രു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്. മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശ​ക്തി​യാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ട് ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും കെ.​എം.​സി.​സി. മു​ന്നി​ട്ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. വി​വി​ധ കെ.​എം.​സി.​സി. ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹ്യ കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ര​വ​ധി പാ​വ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ.​പി. ബാ​ബു അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റം​ഗം മു​ജീ​ബ് ഉ​പ്പ​ട യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. അ​നീ​ർ ബാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വേ​ങ്ങ​ര, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഫ​റൂ​ഖ്, ന​ജീ​ബ് ന​ല്ലാ​ങ്ക​ണ്ടി, മാ​മു​ക്കോ​യ ത​റ​മ്മ​ൽ, ഷം​സു പെ​രു​മ്പ​ട്ട, റ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, ഷ​മീ​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​ല്പ​ക​ഞ്ചേ​രി, പി.​സി അ​ലി വ​യ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഐ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റാ​ജ് മേ​ട​പ്പി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Muslim LeagueGulf Newsdalit communityconsideration
    News Summary - Muslim League is the party that gives the most consideration to the Dalit community - E.P. Babu
