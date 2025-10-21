Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 21 Oct 2025 10:17 PM IST
    date_range 21 Oct 2025 10:17 PM IST

    അൽജൗഫിൽ 44ഓളം നടപ്പാതകളും സൈക്കിൾ പാതകളുമൊരുക്കി നഗരസഭ

    അൽജൗഫിൽ 44ഓളം നടപ്പാതകളും സൈക്കിൾ പാതകളുമൊരുക്കി നഗരസഭ
    അൽജൗഫിൽ നഗരസഭ ഒരുക്കിയ നടപ്പാതകളും സൈക്കിൾ പാതകളും

    അൽജൗഫ്: മേഖലയിൽ കായിക സംസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 44ഓളം നടപ്പാതകളും സൈക്കിൾ പാതകളും നഗരസഭ സജ്ജീകരിച്ചു. എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളവർക്കും നടക്കാനും, സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനും, കായിക വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും അവസരമൊരുക്കുന്നതാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ.

    പ്രാദേശിക കായികരംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, വ്യായാമം വർധിപ്പിക്കുക, അതുവഴി വിഷൻ 2030 ലക്ഷ്യങ്ങളായ ആരോഗ്യകരവും ഊർജസ്വലവുമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നിവയാണ് അൽജൗഫ് റീജിയനൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും മറ്റ് നഗരസഭകളും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

    ഈ നടപ്പാതകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ നടത്ത പരിപാടികൾക്ക് പ്രധാന വേദിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് നൽകുന്നത്.

    കൂടാതെ, ഈ പാതകളുടെ ആകർഷണീയത വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്രമ റൂമുകൾ, ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, മനോഹരമായ ഹരിതമേഖലകൾ എന്നിവയെല്ലാം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും വ്യായാമത്തിനായി ആകർഷിക്കുന്നു.

    അൽജൗഫ് മേഖലയിലെ ഈ വിപുലമായ നടപ്പാത ശൃംഖല കേവലം വ്യായാമത്തിനുള്ള ഇടങ്ങൾ എന്നതിലുപരി, സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും പൊതുജനാരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്താനുമുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ വ്യക്തമായ അടയാളമാണ്. ഇത് മേഖലയെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരവും സജീവവുമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്.

