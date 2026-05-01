    date_range 1 May 2026 12:27 PM IST
    date_range 1 May 2026 12:27 PM IST

    ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കണം: ഉടമകൾക്ക് കർശന നിർദേശവുമായി മുനിസിപ്പൽ മന്ത്രാലയം

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ന​ഗ​ര​പ​രി​ധി​യി​ൽ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​യു​ടെ ശു​ചി​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ട​മ​ക​ളോ​ട് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി-​ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ഴ്ച മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ഭൂ​മി ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​യ​മ​പാ​ല​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​പ്പോ​ൾ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2026 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​ല​യ​ള​വ് അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം.

    ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഭൂ​മി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, നി​ർ​മാ​ണ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും മ​ണ്ണ് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പാ​ർ​ക്കിം​ഗ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റ്റു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്ക് ശേ​ഷം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.

    TAGS: cleanliness, Instructions, municipal ministry
    News Summary - Municipal Ministry issues strict instructions to owners to ensure cleanliness of vacant land
