Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 3:12 PM IST

    സൗദിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മുണ്ടക്കയം സ്വദേശി മരിച്ചു

    മൃതദേഹം നാളെ നാട്ടിലെത്തിക്കും
    Wesley Johnson, mini truck involved in accident
    വെസ്‌ലി ജോൺസൺ, അപകടത്തിൽപെട്ട മിനി ട്രക്ക്​

    റിയാദ്​: സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ അൽ അഹ്​സക്ക്​ സമീപം വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച കോട്ടയം മുണ്ടക്കയം പുഞ്ചവയൽ 504 നഗർ ഇടപ്പള്ളിൽ വെസ്‌ലി ജോൺസണിന്റെ (ജോമോൻ, 33) മൃതദേഹം ബുധനാഴ്​ച രാത്രിയിൽ നാട്ടിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോകും. ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്​ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടം. റിയാദിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ഡ്രൈവറായ വെസ്​ലി ജോലിയുടെ ഭാഗമായി അൽ അഹ്​സയിലേക്ക്​ പോയതാണ്​. അവിടെ വെച്ച്​ പുലർച്ചെ 12.15 ഓടെയാണ്​​ അപകടമുണ്ടായത്. വെസ്​ലി ഓടിച്ച മിനി ട്രക്കിന്റെ ഡ്രൈവർ കാബിൻ പാടെ തകർന്നുപോയി.

    രണ്ട്​ വർഷം മുമ്പാണ്​ വെസ്​ലി സൗദിയിലെത്തിയത്​. അവിവാഹിതനാണ്​. വിവാഹം കഴിക്കാനായി ജനുവരിയിൽ നാട്ടിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജോൺസൺ ആണ്​ പിതാവ്​. ജെസ്സി മാതാവ്​. സഹോദരങ്ങൾ: ജോമോൻ, രേഷ്​മ. ബുധനാഴ്​ച രാത്രി 11.35ന്​ പുറപ്പെടുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകും. മുംബൈ വഴി വ്യാഴാഴ്​ച ഉച്ചക്ക്​ 12ഓടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിക്കും.

    TAGS:truck accidentSaudi ArabiaMundakayam nativeObituary
    News Summary - Mundakayam native dies in car accident in Saudi Arabia
