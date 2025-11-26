സൗദിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മുണ്ടക്കയം സ്വദേശി മരിച്ചു

സൗദിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മുണ്ടക്കയം സ്വദേശി മരിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ അൽ അഹ്സക്ക് സമീപം വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച കോട്ടയം മുണ്ടക്കയം പുഞ്ചവയൽ 504 നഗർ ഇടപ്പള്ളിൽ വെസ്ലി ജോൺസണിന്റെ (ജോമോൻ, 33) മൃതദേഹം ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിൽ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടം. റിയാദിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ഡ്രൈവറായ വെസ്ലി ജോലിയുടെ ഭാഗമായി അൽ അഹ്സയിലേക്ക് പോയതാണ്. അവിടെ വെച്ച് പുലർച്ചെ 12.15 ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വെസ്ലി ഓടിച്ച മിനി ട്രക്കിന്റെ ഡ്രൈവർ കാബിൻ പാടെ തകർന്നുപോയി.
രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് വെസ്ലി സൗദിയിലെത്തിയത്. അവിവാഹിതനാണ്. വിവാഹം കഴിക്കാനായി ജനുവരിയിൽ നാട്ടിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജോൺസൺ ആണ് പിതാവ്. ജെസ്സി മാതാവ്. സഹോദരങ്ങൾ: ജോമോൻ, രേഷ്മ. ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11.35ന് പുറപ്പെടുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകും. മുംബൈ വഴി വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12ഓടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register