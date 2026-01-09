Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമഞ്ചീസ്’ രുചിക്കൂട്ട്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 4:16 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 4:16 PM IST

    മഞ്ചീസ്’ രുചിക്കൂട്ട് ഹാഇലിലും; പുതിയ ശാഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    മഞ്ചീസ്’ രുചിക്കൂട്ട് ഹാഇലിലും; പുതിയ ശാഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
    cancel
    camera_alt

     ‘മഞ്ചീസ്’ ഫാസ്​റ്റ്​ ഫുഡ് ശാഖ ഹാഇല്‍ സിറ്റി സെൻററില്‍ സിറ്റി ഫ്ലവര്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ മുഹ്‌സിന്‍ അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    Listen to this Article

    ഹാഇല്‍: മനംനിറയും രുചിക്കൂട്ടൊരുക്കി ‘മഞ്ചീസ്’ ഫാസ്​റ്റ്​ ഫുഡ് ഹാഇല്‍ സിറ്റി സെൻററില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. സിറ്റി ഫ്ലവര്‍ ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റിന് സമീപമാണ് പുതിയ ശാഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. സിറ്റി ഫ്ലവര്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ മുഹ്‌സിന്‍ അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സീനിയര്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഇ.കെ. റഹീം, മാര്‍ക്കറ്റിങ്​ മാനേജര്‍ നിബിന്‍ ലാല്‍, മഞ്ചീസ് മാനേജര്‍മാരായ മുഹമ്മദ് അലി, സിജോ, സിറ്റി ഫ്ലവര്‍ ഹാഇല്‍ ​ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ മനോജ് തിരൂര്‍ എന്നിവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ​ങ്കെടുത്തു.


    ബഹ്​റൈനിലും സൗദിയിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ‘മഞ്ചീസ്’ വിവിധയിനം ചിക്കന്‍, മത്സ്യ വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് പേരുകേട്ട ഫാസ്​റ്റ്​ ഫുഡ് ശൃംഖലയാണ്. ഒമ്പതാമത് ശാഖയാണ് ഹാഇലില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചിക്കന്‍ ബ്രോസ്​റ്റഡ് ഉള്‍പ്പെടെയുളള വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക ഓഫര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.


    വിവിധതരം ഫ്രഷ് ജ്യൂസ്, ഡെസേര്‍ട്ട് ഇനങ്ങള്‍, കിഡ്‌സ് സ്‌പെഷ്യല്‍ വിഭവങ്ങള്‍, ക്ലബ് സാന്‍ഡ്‌വിച്ച്​, പൊട്ടറ്റൊസ് തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളാണ്​ ‘മഞ്ചീസ്’ ഒരുക്കിയിട്ടുളളത്. അല്‍ഫഹം, റൈസ് എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെ കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ ഉടന്‍ ലഭ്യമാക്കും. കുടുംബസമേതം വിഭവങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കാനുളള ഡൈനിങ്​ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മാനേജ്‌മെൻറ്​ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssoudi newsLatest News
    News Summary - Munchy's new branch
    Similar News
    Next Story
    X