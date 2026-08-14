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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 6:28 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 6:28 PM IST

    ബഹുരാഷ്ട്ര നാവിക പ്രതിരോധ കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി

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    • സമുദ്ര സുരക്ഷ മുഖ്യം
    • 13 രാജ്യങ്ങൾ സഖ്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി ചേർന്നു
    ബഹുരാഷ്ട്ര നാവിക പ്രതിരോധ കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി
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    ജിദ്ദയിൽ ചേർന്ന ബഹുരാഷ്​ട്ര നാവിക പ്രതിരോധ സഖ്യത്തി​െൻറ മൂന്നാമത് ആസൂത്രണ യോഗത്തിൽനിന്ന്​

    ജിദ്ദ: അന്താരാഷ്​ട്ര കടൽപ്പാതകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യയുടെ മുൻകൈയ്യിൽ രൂപവത്​കരിച്ച ബഹുരാഷ്​ട്ര നാവിക പ്രതിരോധ സഖ്യത്തി​െൻറ മൂന്നാമത് ആസൂത്രണ യോഗം ജിദ്ദയിലെ വെസ്​റ്റേൺ ഫ്ലീറ്റ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്നു. സഖ്യത്തി​െൻറ പൂർണ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തന തയാറെടുപ്പുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ നിർണായക യോഗത്തിൽ 39 സഹോദര-സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുത്തത്.

    സഖ്യ രൂപവത്​കരണത്തിനായുള്ള സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഇതുവരെ 15 രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 13 രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക നിയമനടപടികളും പൂർത്തിയാക്കി സഖ്യത്തി​െൻറ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും പൂർണ അംഗത്വം നേടുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനം ഔദ്യോഗിക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു. ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അംഗങ്ങളാകുന്നതിനുള്ള ആഭ്യന്തര നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി വരികയാണ്.

    കൂട്ടായ്മയുടെ ഘടനാപരമായ രൂപവത്​കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയായിവരികയാണെന്ന് സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സഖ്യത്തി​െൻറ ചീഫ്​ കമാൻഡറായി സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡറായി പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രവർത്തിക്കാനും യോഗത്തിൽ ധാരണയായി.

    സഖ്യത്തി​െൻറ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനവും ഔദ്യോഗിക ലോഗോയും യോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു. കൂടാതെ, കമാൻഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ആസൂത്രണ രേഖകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിദഗ്ധരെയും ഉടൻ തന്നെ സഖ്യത്തി​െൻറ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തും. ജോയിൻറ്​ കമാൻഡ് ആൻഡ് സ്​റ്റാഫ്, നാവിക പ്രവർത്തന ഏകോപന കേന്ദ്രം, ഇൻറലിജൻസ് കേന്ദ്രം എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് സഖ്യത്തി​െൻറ പ്രതിരോധ ശേഷിയും പ്രവർത്തന സജ്ജതയും വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.

    കടൽമാർഗ്ഗമുള്ള അന്താരാഷ്​ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതം, പ്രധാന സമുദ്രപാതകൾ, ഇടുങ്ങിയ കടലിടുക്കുകൾ എന്നിവ സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ സഖ്യത്തി​െൻറ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതുവഴി ആഗോളതലത്തിലുള്ള വ്യാപാരവും സാധന സാമഗ്രികളുടെ ഇറക്കുമതി-കയറ്റുമതിയും തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കാൻ സഹായകരമാകും. അന്താരാഷ്​ട്ര നിയമങ്ങളും സഖ്യത്തി​െൻറ കരാറും മുൻനിർത്തി പ്രാദേശികവും അന്താരാഷ്​ട്രീയവുമായ സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ കൂട്ടായ്മ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:Saudi Arabiadefense alliancenavalOperation Started
    News Summary - Multinational naval defence coalition begins operations
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