Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടത്തെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 2:10 PM IST

    മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടത്തെ പ്രവാസം പൂർത്തിയാക്കി മുഹമ്മദ് ഉപ്പ മടങ്ങി

    muhammad
    മുഹമ്മദ് 

    Listen to this Article

    അബഹ: മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് മുഹമ്മദ് ഉപ്പ മടങ്ങി. മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അൽ മുഷ്‌റഫ് എന്ന സ്വദേശി പൗരൻ്റെ വീട്ടിൽ 31 വർഷം മുമ്പ് പ്രവാസിയായി വന്ന മുഹമ്മദ് ഉപ്പ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണ ശേഷം മക്കളായ ഹമ്റ് മുഹമ്മദ് മുഷ്‌റഫ് (ഡയറക്ടർ, മനുഷ്യവകാശ കമ്മീഷൻ) മുഷാരി മുഹമ്മദ് അൽ മുഷ്‌റഫ് (പോലിസ് ജനറൽ) എന്നിവരും സഹോദരിമാരുമടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്ഥനായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു.

    പാലക്കാട് നെല്ലായ മാരായമംഗലത്ത് അരിക്കൽ സ്വദേശിയാണ്. അബഹയിലെ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്‌നത്തിൽ നിരന്തരം ഇടപെട്ടിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ഗ്ലോബൽ കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (ജി.കെ.പി.എ) സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്പോൺസർ സ്‌നേഹവിരുന്നൊരിക്കുകയും യാത്രയയപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. ജി.കെ.പി.എയുടെ ആദര ഫലകം സത്താർ ഒലിപ്പുഴ കൈമാറി.

    ഭാര്യ: ഉമൈവ, മക്കൾ: ഷംഷീർ (ദുബൈ), റംഷന, റിയാന, മരുമക്കൾ: അബ്ദുൽ അസീസ് (ഒമാൻ), അഷിദ (അൽ ഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ, പെരിന്തൽ മണ്ണ).

    Girl in a jacket

    TAGS:pravasiGlobal Kerala Pravasi AssociationPalakkadabaha
