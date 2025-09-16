Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 16 Sept 2025 6:39 AM IST
    date_range 16 Sept 2025 6:39 AM IST

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം; ത​നി​മ യാം​ബു ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മം

    ത​നി​മ യാം​ബു​വി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ജാ​ബി​ർ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    യാം​ബു: ‘മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ത​നി​മ യാം​ബു ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​വേ​ദി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജാ​ബി​ർ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി സ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ​യും നീ​തി​യു​ടെ​യും സാ​ക്ഷി​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ത​ന്റെ ജീ​വി​തം മു​ഴു​വ​ൻ താ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ആ​ശ​യാ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് ന​ബി കാ​ണി​ച്ചു ത​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി​യ ക​രു​ണ​യു​ടെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ടി​ത്ത​റ നീ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വി​ട​ത്തെ മാ​തൃ​ക പി​ൻ​പ​റ്റി നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​ക​ലാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ നി​യോ​ഗ​ദൗ​ത്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ത​നി​മ യാം​ബു സോ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ൽ​യാ​സ് വേ​ങ്ങൂ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. നൗ​ഷാ​ദ് വി. ​മൂ​സ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​വേ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​ഹൈ​ൽ മ​മ്പാ​ട്, മു​നീ​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ഫൈ​സ​ൽ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എ​ട​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

