Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    30 Aug 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 7:27 AM IST

    "മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി സ്നേ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ'-യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ

    Yambu Indian Islamic Center
    യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഫ​ത്‌​ഹു​ദ്ദീ​ൻ ചു​ഴ​ലി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    യാം​ബു: യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 'മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി സ്നേ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. യാം​ബു ടൗ​ൺ ജാ​ലി​യാ​ത്ത്‌ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഫ​ത്‌​ഹു​ദ്ദീ​ൻ ചു​ഴ​ലി (മ​ദീ​ന യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി) പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ മ​ഹി​ത​മാ​യ പാ​ത പി​ൻ​പ​റ്റി ജീ​വി​ക്കു​ക​യും അ​വി​ടു​ന്ന് വി​രോ​ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ഒ​രു വി​ശ്വാ​സി​യു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്നും അ​താ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​വാ​ച​ക സ്നേ​ഹ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ന്ത​ത്തെ​ക്കാ​ളും കു​ടും​ബ​ത്തേ​ക്കാ​ളും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​ക്കാ​ളും പ്ര​വാ​ച​ക​നെ സ്നേ​ഹി​ച്ച​വ​രാ​യി​രു​ന്നു ന​ബി​യു​ടെ അ​നു​ച​ര​ൻ​മാ​രെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ പാ​ത അ​നു​ധാ​വ​നം ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് നാം ​ത​യാ​റാ​വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ​ൻ അ​ർ​ഷ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ദ​അ​വ വ​കു​പ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​യാ​സ് പു​ത്തൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

