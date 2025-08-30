"മുഹമ്മദ് നബി സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രവാചകൻ'-യാംബു ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർtext_fields
യാംബു: യാംബു ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 'മുഹമ്മദ് നബി സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രവാചകൻ' എന്ന ശീർഷകത്തിൽ പൊതുപ്രഭാഷണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. യാംബു ടൗൺ ജാലിയാത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ഫത്ഹുദ്ദീൻ ചുഴലി (മദീന യൂനിവേഴ്സിറ്റി) പ്രഭാഷണം നടത്തി.
മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മഹിതമായ പാത പിൻപറ്റി ജീവിക്കുകയും അവിടുന്ന് വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യതയെന്നും അതാണ് യഥാർഥ പ്രവാചക സ്നേഹമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വന്തത്തെക്കാളും കുടുംബത്തേക്കാളും മാതാപിതാക്കളെക്കാളും പ്രവാചകനെ സ്നേഹിച്ചവരായിരുന്നു നബിയുടെ അനുചരൻമാരെന്നും അവരുടെ പാത അനുധാവനം ചെയ്യാനാണ് നാം തയാറാവേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യാംബു ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.എൻ അർഷദ് സ്വാഗതവും ദഅവ വകുപ്പ് കൺവീനർ നിയാസ് പുത്തൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
