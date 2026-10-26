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    ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി​ക് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ര്യ​ൻ​തൊ​ടി​ക പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും

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    ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി​ക് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ര്യ​ൻ​തൊ​ടി​ക പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും
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    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ര്യ​ൻ​തൊ​ടി​ക

    റി​യാ​ദ്: ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് അ​റ​ബി​ക് ലാം​ഗ്വേ​ജി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 12-ാമ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി​ക് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ര്യ​ൻ​തൊ​ടി​ക പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 28 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ ദു​ബൈ​യി​ലെ മൂ​വ​ൻ​പി​ക് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ 'അ​റ​ബി​ഭാ​ഷ​യും കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​യും: യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യം, വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ 85 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 2,100 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. 82 സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി, ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത് അ​റ​ബി ഭാ​ഷ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ, ഭാ​ഷാ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ലും ഭാ​ഷാ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും എ.​ഐ​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​കും.

    2020 മു​ത​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് അ​റ​ബി​ക് ലാം​ഗ്വേ​ജി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ മ​ല​പ്പു​റം അ​രീ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ര്യ​ൻ​തൊ​ടി​ക, 2023 മു​ത​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി​ക് സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ റി​യാ​ദി​ല്‍ അ​ഗ്രി​ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ര്യ​ന്‍തൊ​ടി​ക, അ​രീ​ക്കോ​ട് സു​ല്ല​മു​സ്സ​ലാം അ​റ​ബി​കോ​ള​ജി​ല്‍ നി​ന്ന് അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യി​ല്‍ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും മേ​പ്പ​യൂ​ര്‍ സ​ല​ഫി ടീ​ച്ച​ര്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​നി​ല്‍ നി​ന്ന് ബി.​എ​ഡും പോ​ണ്ടി​ച്ചേ​രി യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് എം ​ബി. എ​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും വി​കാ​സ​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​യി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ​പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ്.

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    News Summary - Muhammad Aryanthodika to Present Research Paper at Dubai International Arabic Conference
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