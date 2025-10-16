Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 7:31 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി​ക് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ആ​ര്യ​ന്‍തൊ​ടി​ക പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി​ക് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ആ​ര്യ​ന്‍തൊ​ടി​ക പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും
    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ആ​ര്യ​ന്‍തൊ​ടി​ക

    റി​യാ​ദ്: ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​ൻ​റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് അ​റ​ബി​ക് ലാം​ഗേ​ജ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ 24 വ​രെ ദു​ബൈ മൂ​വ് ആ​ൻ​ഡ് പി​ക് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വെ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 11 മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ സൗ​ദി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ആ​ര്യ​ന്‍തൊ​ടി​ക പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    'അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം മ​റ്റു ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ആ​ര്യ​ന്‍തൊ​ടി​ക​ക്ക്‌ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​വാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. 85 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 2,100 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ, 95 സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​ടെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    റി​യാ​ദി​ൽ അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ആ​ര്യ​ന്‍തൊ​ടി​ക, അ​രീ​ക്കോ​ട് സു​ല്ല​മു​സ്സ​ലാം അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന് അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും മേ​പ്പ​യൂ​ർ സ​ല​ഫി ടീ​ച്ച​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് ബി.​എ​ഡും പോ​ണ്ടി​ച്ചേ​രി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്ന് എം.​ബി.​എ​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2020 മു​ത​ൽ 'യു​നെ​സ്കോ'​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഇ​ന്‍റെ​നാ​ഷ​ന​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ഓ​ഫ് അ​റ​ബി​ക് ലാം​ഗ്വേ​ജ്' അം​ഗ​മാ​ണ്. 2023 മു​ത​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ര്യ​ൻ​തൊ​ടി​ക സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

