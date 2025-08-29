Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    29 Aug 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    29 Aug 2025 11:12 AM IST

    ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യി​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നീ​ക്കം

    ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യി​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നീ​ക്കം
    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത വ്യ​ക്തി​ഗ​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ക്കേ​ജ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ സൗ​ദി ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഒ​രു ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​വു​മാ​യി ക​രാ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്കു കീ​ഴി​ൽ നാ​ലു പേ​രി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ഗൃ​ഹ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ഠ​നം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

    പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തും, മൂ​ന്നു പേ​രോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ, ര​ണ്ടു പേ​രോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ വ​രു​ന്ന ഗൃ​ഹ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ക്ര​മേ​ണ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സാ​ങ്കേ​തി​ക അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. കൂ​ടാ​തെ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഏ​കീ​കൃ​താ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ന​യ​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ പ​രി​ധി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ അ​നു​യോ​ജ്യ​ത​യും പ​ഠ​നം വി​ല​യി​രു​ത്തും. ഗൃ​ഹ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​യി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ, പൊ​തു​ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി പ്ര​വേ​ശ​ന​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ, സ​ഹ​പ​ങ്കി​ല്ലാ​തെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ, അ​പ​രി​ധി​ത​മാ​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​വ​കാ​ശ​ത്തോ​ടെ ക്ലി​നി​ക് ചി​കി​ത്സ, വാ​ക്സി​നേ​ഷ​നു​ക​ൾ, പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

