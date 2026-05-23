ജിദ്ദയിൽ മാതൃദിനാഘോഷവും സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ശ്രദ്ധേയമായി ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്text_fields
ജിദ്ദ: ജിദ്ദയിലെ അൽ റയാൻ പോളിക്ലിനിക്കും മലബാർ അടുക്കളയും സംയുക്തമായി മാതൃദിന ആഘോഷവും സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘ആരോഗ്യമുള്ള സ്ത്രീ സന്തോഷമുള്ള കുടുംബം’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ പ്രവാസി മലയാളി അമ്മമാർക്കായി ഒരുക്കിയ സായാഹ്ന പരിപാടി പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഒരു നവ്യാനുഭവമായി മാറി.
അൽ റയാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. മുഷ്താഖ് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മലബാർ അടുക്കളയുടെ മോഡറേറ്ററും ജിദ്ദ കോഓഡിനേറ്ററുമായ പ്രശസ്ത ഷെഫ് കുബ്ര ലത്തീഫ് ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയും പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഡോ. വിനിത പിള്ള നയിച്ച പ്രത്യേക ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ഏറെ പഠനാർഹമായിരുന്നു. അമ്മമാരുടെ ആരോഗ്യം എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന് ലളിതമായ വാക്കുകളിലൂടെ സദസിന് പകർന്നുനൽകിയ അവർ, ഒരു നല്ല അധ്യാപികയെപ്പോലെയും സ്നേഹനിധിയായ സുഹൃത്തിനെപ്പോലെയും പങ്കെടുത്തവരുടെ രോഗവിവരങ്ങളും സംശയങ്ങളും കേട്ടറിഞ്ഞ് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി.
അൽ റയാൻ പോളിക്ലിനിക്ക് എച്ച്.ആർ വിഭാഗത്തിലെ വിത്തു രാജ്, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആർദ്ര സൂരജ്, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് മുംതാസ് ബീഗം എന്നിവർ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു. മലബാർ അടുക്കള എക്സിക്യൂട്ടീവുകളായ ഷംസീറ, സാഹിറ, സബ്രീന, ഹസീന, സുരുമി, സുനീറ എന്നിവർ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register