    9 Nov 2025 5:05 PM IST
    9 Nov 2025 5:05 PM IST

    കഴിഞ്ഞ വർഷം ബഹ്‌റൈൻ സന്ദർശിച്ചവരിൽ കൂടുതൽ സൗദിയിൽനിന്നും

    3.3 കോടി ആളുകളാണ്​ ദമ്മാം കോസ്‌വേ കടന്ന് ബഹ്റൈനിലെത്തിയത്​
    കഴിഞ്ഞ വർഷം ബഹ്‌റൈൻ സന്ദർശിച്ചവരിൽ കൂടുതൽ സൗദിയിൽനിന്നും
    സൗദിക്കും ബഹ്​റൈനുമിടയിലെ കിങ് ഫഹദ് കോസ്‌വേ

    Listen to this Article

    യാംബു: കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശകർ ബഹ്‌റൈനിലെത്തിയത് സൗദി അറേബ്യയിൽനിന്ന്. 3.3 കോടി ആളുകളാണ്​ സൗദി-ബഹ്റൈന്‍ കോസ്‌വേ കടന്നുചെന്നത്​. 2024ൽ രാജ്യത്തി​ന്റെ കര അതിർത്തികൾ കടക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ മൊത്തം എണ്ണം 6.59 കോടിയായതായി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ സ്​റ്റാറ്റിസ്​റ്റിക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥിതി വിവരറിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    സൗദിയെയും ബഹ്‌റൈനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടൽപ്പാലമാണ്​ സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യക്കും മനാമക്കും ഇടയിലെ കിങ് ഫഹദ് കോസ്‌വേ. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇതിലൂടെ 3.3 ആളുകൾ സഞ്ചരിച്ചു. കോസ്‌വേ സ്ഥാപിതമായ ശേഷം ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന എണ്ണമാണിത്. 1986 നവംബര്‍ 26 നാണ്​ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്​. 25 കിലോമീറ്ററാണ്​ നീളം. മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട പാലം അതി മനോഹരമായ നിർമിതികളിലൊന്ന് കൂടിയാണ്. സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ അൽഖോബാറിനും ബഹ്‌റൈനിലെ അൽജസ്‌റക്കും ഇടയിലാണ്​ ഇത്​.

    ദിനംപ്രതി പതിനായിരങ്ങളാണ് ഈ പാലം വഴി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം 10 ലക്ഷത്തിലധികം വാഹനങ്ങൾ ഈ പാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതായിട്ടാണ് കണക്ക്. സൗദിയിൽനിന്ന് ബഹ്റൈനിലേക്കുള്ള മൊത്തം കര യാത്രക്കാരുടെ ഗതാഗതത്തി​ന്റെ 49.9 ശതമാനം ഈ കോസ്‌വേ വഴിയാണ്. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ കോസ്‌വേയുടെ തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

    ഗതാഗത സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തി​ന്റെ വിവിധ നഗരങ്ങൾക്കും അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ‘സൗദി വിഷൻ 2030’​ന്റെലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതി​ന്റെഭാഗമായി വിവിധ പദ്ധതികൾ വിജയം കണ്ടതും വലിയ നേട്ടമായി വിലയിരുത്തുന്നു.

    TAGS:bahrain visitingSaudi CitizensGeneral Authority for StatisticsDammam-Bahrain King Fahd Causeway
