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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Aug 2026 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2026 7:24 AM IST

    മരുഭൂമിയിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ്​ മുരിങ്ങക്കൃഷി: സൗദിയിൽ വലിയ വാണിജ്യ വിജയത്തിലേക്ക്

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    മരുഭൂമിയിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ്​ മുരിങ്ങക്കൃഷി: സൗദിയിൽ വലിയ വാണിജ്യ വിജയത്തിലേക്ക്
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    ഹാ​ഇ​ലി​ൽ വി​ള​ഞ്ഞ്​ കാ​യി​ട്ട മു​രി​ങ്ങ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ

    റി​യാ​ദ്: വ​ര​ണ്ട കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച ശേ​ഷി​യും കു​റ​ഞ്ഞ ജ​ല ഉ​പ​യോ​ഗ​വും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ മു​രി​ങ്ങ​ക്കൃ​ഷി വ​ലി​യ വാ​ണി​ജ്യ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​ന്നു. വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക മൂ​ല്യ​വും കാ​ര​ണം, പ്ര​തി​കൂ​ല പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ചൊ​രു വാ​ണി​ജ്യ വി​ള​യാ​യി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ മു​രി​ങ്ങ ഇ​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടു​ക​യാ​ണ്.

    വ​ര​ണ്ട പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ മു​രി​ങ്ങ​ക്കൃ​ഷി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സൗ​ദി​യി​ലെ ഹാ​ഇ​ൽ പ്ര​വി​ശ്യാ മു​രി​ങ്ങ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദാ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഈ ​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള ത​െൻറ അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്ത് പ​ങ്കു​വെ​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, അ​ഞ്ച്​0,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ഫാ​മി​ൽ നി​ന്ന് വ​ൻ വി​ള​വെ​ടു​പ്പാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ഞ്ച്​ മു​ത​ൽ 14 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള മു​പ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം മ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ഈ ​ഫാ​മി​ലു​ള്ള​ത്. പെ​രി​ഗ്രി​ന, ഒ​ലി​ഫെ​റ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 13-ഓ​ളം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മു​രി​ങ്ങ ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വാ​ണി​ജ്യാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ കു​റ​വാ​യ​തും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യു​ള​ള​തും കാ​ര​ണം ഹാ​ഇ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ല​ക്ക​റി മു​രി​ങ്ങ​ക്കൃ​ഷി വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദാ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മേ​യ് മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​ത്. വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ അ​ള​വി​ൽ മാ​ത്രം ജ​ലം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ കൃ​ഷി ചെ​ല​വ് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യ്ക്കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മ​റ്റു മ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 21 മ​ട​ങ്ങ് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ വാ​യു ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മു​രി​ങ്ങ​യ്ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ശേ​ഷി​യു​ണ്ട്. ഉ​യ​ർ​ന്ന പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും ഒ​രു​പോ​ലെ വി​പ്ല​വം സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ചാ​ണ് സൗ​ദി​യി​ൽ മു​രി​ങ്ങ​ക്കൃ​ഷി മു​ന്നേ​റു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:cultivationagriculturemoringamoringa product
    News Summary - Moringa cultivation flourishes in the desert
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