Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി​യി​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 8:03 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെക്കാ​ൾ സ്ത്രീ​ക​ളെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    2024 ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 12 ല​ക്ഷം
    volunteering women
    cancel

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം പൊ​തു​വാ​യ സ​ന്ന​ദ്ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത​വ​രി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ നോ​ൺ-​പ്രോ​ഫി​റ്റ് സെ​ക്ട​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. 2024 ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 12 ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ ആ​കെ എ​ണ്ണം 1,237,713 ആ​യി അ​തോ​റി​റ്റി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി. അ​തി​ൽ 57.42 ശ​ത​മാ​നം സ്ത്രീ​ക​ളും 42.58 ശ​ത​മാ​നം പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 542,622 ൽ ​എ​ത്തി​യെ​ന്നും വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം 80,117,736 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലെ​ത്തി​യെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​ക്കും സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മൂ​ല്യം 138.94 റി​യാ​ലാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    വ​ള​ന്റിയ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​വാ​യ സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ശ​രാ​ശ​രി തോ​ത് 73 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. മൊ​ത്തം വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ശ​ത​മാ​നം 22 ശ​ത​മാ​നാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ​താ​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മൊ​ത്തം വ​ള​ന്റി​യ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റേ​ത് 5 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​ത്ത സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സേ​വ​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​ത സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് നാ​ഷ​നൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ നോ​ൺ-​പ്രോ​ഫി​റ്റ് സെ​ക്ട​ർ. സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് 'ലൈ​സ​ൻ​സിം​ഗ്' സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഏ​കോ​പ​ന​വും പി​ന്തു​ണ​യും വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഇ​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsVolunteeringSaudi Arabia NewsWomen volunteers
    News Summary - Report: More women than men volunteer in Saudi Arabia
    Similar News
    Next Story
    X