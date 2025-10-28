Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറബീഉൽ ആഖിർ മാസത്തിൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 12:08 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 12:08 AM IST

    റബീഉൽ ആഖിർ മാസത്തിൽ 1.17 കോടിയിലധികം ഉംറ തീർഥാടകർ

    text_fields
    bookmark_border
    റബീഉൽ ആഖിർ മാസത്തിൽ 1.17 കോടിയിലധികം ഉംറ തീർഥാടകർ
    cancel
    Listen to this Article

    മക്ക: റബീഉൽ ആഖിർ മാസത്തിൽ മൊത്തം ഉംറ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം 1.17 കോടി കവിഞ്ഞതായി ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയവും ഇരുഹറം കാര്യങ്ങളുടെ ജനറൽ അതോറിറ്റിയും വ്യക്തമാക്കി. തീർഥാടകർക്ക് നൽകുന്ന മികച്ച സേവനങ്ങളുടെയും സൗകര്യങ്ങളുടെയും ഫലമായി ഉംറ തീർഥാടന മേഖലയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന വേഗത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണി​ത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉംറ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം 15 ലക്ഷം കവിഞ്ഞതായും കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    ഇത് ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങളുടെയും സംയോജിത ലോജിസ്റ്റിക്കൽ സേവനങ്ങളുടെയും സ്വാധീനം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഹജ്ജ്, ഉംറ, സന്ദർശന സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വിഷൻ 2030ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗദിയുടെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഈ വർധനവ് ഉണ്ടായതെന്നും ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയവും ഇരുഹറം കാര്യങ്ങളുടെ അതോറിറ്റിയും പറഞ്ഞു.

    അതേ സമയം, ഇരുഹറമുകളിലും തീർഥാടകരുടെ യാത്രയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് മന്ത്രാലയവും അതോറിറ്റിയും സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. തീർഥാടകർക്ക് സുഗമവും കൂടുതൽ ആശ്വാസകരവുമായ അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഡിജിറ്റൽ, പ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങൾ മന്ത്രാലയവും അതോറിറ്റിയും വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:umrah pilgrimsSaudi Newssaudi vision 2030Ministry of Hajj and Umrah
    News Summary - More than 1.17 crore Umrah pilgrims in the month of Rabi-ul-Akhir
    Similar News
    Next Story
    X