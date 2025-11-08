Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 7:38 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 7:38 PM IST

    ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകരിച്ച ആരോഗ്യ നഗരങ്ങൾ കൂടുതൽ സൗദിയിൽ

    ജിദ്ദയും മദീനയും മെഗാ ഹെൽത്തി സിറ്റികൾ
    ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകരിച്ച ആരോഗ്യ നഗരങ്ങൾ കൂടുതൽ സൗദിയിൽ
    മദീന

    Listen to this Article

    യാംബു: ആരോഗ്യ നഗരങ്ങളിൽ മുന്നേറി സൗദി അറേബ്യ. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ) ഏറ്റവും പുതിയ ലോകാരോഗ്യ റിപ്പോർട്ട്​ പ്രകാരം വടക്കേ ആഫ്രിക്കൻ-കിഴക്കൻ മെഡി​റ്ററേനിയൻ (മെന) മേഖലയിലെ 16 ആരോഗ്യ നഗരങ്ങൾ സൗദിയിലാണ്​. ഇതിൽ ജിദ്ദയെയും മദീനയെയും മെഗാ ഹെൽത്തി സിറ്റികളായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നാമനിർദേശം ചെയ്​തിട്ടുമുണ്ട്​.

    ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സൗദി കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെ നാഴികക്കല്ലായി ഇത് അടയാളപ്പെടുന്നു. മന്ത്രാലയത്തി​ന്റെ ആരോഗ്യ നഗര പദ്ധതിയുടെയും സൗദി മിനിസ്​ട്രിലെവൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ ഹെൽത്ത് ഇൻ ഓൾ പോളിസികളുടെയും ശ്രമങ്ങളെയും വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയോജനത്തെയും ഈ നേട്ടം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്ന സുസ്ഥിര ആരോഗ്യകരമായ അന്തരീക്ഷം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും രാജ്യത്തിനായി.

    ജിദ്ദ

    മനുഷ്യാരോഗ്യത്തെ നഗരവികസനത്തി​ന്റെ അടിത്തറയാക്കുന്നതിലും പ്രതിരോധ തത്വം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും സൗദിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് മേഖലയിലെ നേട്ടം പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഫഹദ് അൽ ജലാജൽ പറഞ്ഞു. ‘വിഷൻ 2030’ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽപെട്ട രണ്ട് പ്രധാന സംരംഭങ്ങളായ ജീവിത നിലവാര പരിപാടിക്കും ആരോഗ്യ മേഖല പരിവർത്തന പരിപാടിക്കും ഈ നേട്ടം അടിവരയിടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ആരോഗ്യകരമായ നഗര അംഗീകാരം നേടുന്നതിന് ഒമ്പത് പ്രധാന മേഖലകളിലായി 80 അന്താരാഷ്​ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരോഗ്യത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള കമ്യൂണിറ്റി മൊബിലൈസേഷൻ; മേഖല സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും; കമ്യൂണിറ്റി അധിഷ്ഠിത വിവര കേന്ദ്രം; നൈപുണ്യ വികസനവും ശേഷി വികസനവും; ആരോഗ്യ വികസനം; നഗര പരിസ്ഥിതി (ജലം, ശുചിത്വം, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ, വായു മലിനീകരണം); അടിയന്തര തയാറെടുപ്പും പ്രതികരണവും; വിദ്യാഭ്യാസവും സാക്ഷരതയും; മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയാണവ. ഇവ പാലിക്കാൻ സൗദി പരമാവധി ശ്രമിച്ചതും വലിയ നേട്ടത്തിന് വഴിവെച്ചു. ആരോഗ്യം, ക്ഷേമം, ജീവിത നിലവാരം, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ സൗദി നടത്തുന്ന സുസ്ഥിര നിക്ഷേപത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രശംസിച്ചു.

