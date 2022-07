cancel camera_alt ഹ​ജ്ജ് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​പി. അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ക്കു​ട്ടി​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ആ​ർ.​എ​സ്.​സി വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​ക്ക: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹ​ജ്ജ് മി​ഷ​ന് കീ​ഴി​ൽ വ​രു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹ​ജ്ജ് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​പി. അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ക്കു​ട്ടി​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച രി​സാ​ല സ്​​റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ന്ന ഹാ​ജി​മാ​ർ​ക്ക് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ല്ല സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. അ​ത്യാ​വ​ശ്യ ഘ​ട​ക​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം, ലീ​ഡ് ഗ്രൂ​പ്പി​ങ് എ​ന്നി​വ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഹാ​ജി​മാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വു​മെ​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ൺ കാ​ൾ സ​ർ​വി​സ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഹ​ജ്ജ് വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ കോ​ർ അം​ഗം യാ​സ​ർ അ​ലി, ഷാ​ഹി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

News Summary -

'More facilities should be provided for those who come under the Hajj Mission'