Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജുബൈലിൽനിന്ന് കൂടുതൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 12:39 PM IST

    ജുബൈലിൽനിന്ന് കൂടുതൽ സ്ഥാനാർഥികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ജുബൈലിൽനിന്ന് കൂടുതൽ സ്ഥാനാർഥികൾ
    cancel
    camera_alt

    ആ​ർ. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള, സു​രേ​ഷ് വി.​വി, എ​ജി​ൻ സാ​മു​വ​ൽ, ഔ​സേ​പ്പ​ച്ച​ൻ ക​രി​ങ്ങേ​ൻ, സാ​ജി​ത ഇ​ബ്രാ​ഹിം​കു​ട്ടി, സ​മീ​ർ സൈ​താ​ലി, പ്ര​തീ​ഷ്

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ജു​ബൈ​ലി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം പ്ര​വാ​സം ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പേ​ർ. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റെ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണ​രം​ഗ​ത്ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ന​ള്ള അ​വ​സ​ര​ത്തി​നാ​യി മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി, കെ.​എം.​സി.​സി., ന​വോ​ദ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി, പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ല​രും നാ​ട്ടി​ലെ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്തും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ജു​ബൈ​ൽ ന​വോ​ദ​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ആ​ർ. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള ഏ​ഴം​കു​ളം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ കു​തി​ര​മു​ക്ക് വാ​ർ​ഡ് 17ൽ​നി​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    മ​റ്റൊ​രു ജു​ബൈ​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന വി.​വി. സു​രേ​ഷ്​ മു​ള​ക്കു​ഴ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ 14ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. കൊ​ല്ലം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ മീ​ന​ത്ത്ചേ​രി ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ എ​ജി​ൻ സാ​മു​വ​ൽ, മ​ഞ്ഞ​പ്ര ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഡി​ലെ ഔ​സേ​പ്പ​ച്ച​ൻ ക​രി​ങ്ങേ​ൻ, ആ​ല​ങ്ങാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ർ​ഡ് 16ലെ ​ജി​ത ഇ​ബ്രാ​ഹിം​കു​ട്ടി എ​ന്നീ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും ജു​ബൈ​ലി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​യി​രു​ന്ന സ​മീ​ർ സൈ​താ​ലി​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കീ​ഴ്‌​മാ​ട്‌ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 11ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി. ജു​ബൈ​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തീ​ഷ് ത​ഴ​വ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsCandidatesjubailgulf
    News Summary - More candidates from Jubail
    Similar News
    Next Story
    X