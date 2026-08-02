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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 5:38 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 5:38 PM IST

    സൗദി അറേബ്യയുടെ സഹായവുമായി കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ഗസ്സയിലെത്തി

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    ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും
    സൗദി അറേബ്യയുടെ സഹായവുമായി കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ഗസ്സയിലെത്തി
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    സൗദി അറേബ്യയുടെ സഹായവുമായി വാഹനങ്ങൾ ഗസ്സയിലെത്തിയപ്പോൾ

    റിയാദ്​/ഗസ്സ: ഫലസ്തീൻ ജനതയെ സഹായിക്കാനായി സൗദി അറേബ്യ നൽകുന്ന ആശ്വാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ സഹായ സാമഗ്രികൾ ഗസ്സയിലെത്തി. സൗദിയിലെ രാജാവി​െൻറ പേരിലുള്ള ‘കിങ്​ സൽമാൻ റിലീഫ് സെൻറർ’ വഴി അയച്ച വലിയൊരു കൂട്ടം വാഹനങ്ങളിലാണ് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ ഗസ്സയിൽ എത്തിച്ചത്.

    ഗസ്സയിലുള്ള ‘സൗദി സെൻറർ ഫോർ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ്’ എന്ന സംഘടനയാണ് ഈ സഹായങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. വാഹനങ്ങൾ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ഗസ്സയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

    ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് സഹായം വേഗത്തിലും കൃത്യമായും എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവർ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഫലസ്തീനിലെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ എപ്പോഴും മുന്നിലുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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    TAGS:GazaSaudi Arabiahumanitarian aidGaza Aid
    News Summary - സൗദി അറേബ്യയുടെ സഹായവുമായി കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ഗസ്സയിലെത്തി
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