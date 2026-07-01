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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 July 2026 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 9:27 AM IST

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​െൻറ ഈ​ര​ടി​ക​ളു​മാ​യി ‘മൊ​ഞ്ചു​ള്ള മ​ല​ബാ​ർ’ സം​ഗീ​ത​നി​ശ

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    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​െൻറ ഈ​ര​ടി​ക​ളു​മാ​യി ‘മൊ​ഞ്ചു​ള്ള മ​ല​ബാ​ർ’ സം​ഗീ​ത​നി​ശ
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    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സ​ന്ധ്യാ​രാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മൊ​ഞ്ചു​ള്ള മ​ല​ബാ​ർ’ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് സം​ഗീ​ത​നി​ശ ഹ​സ​ൻ

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: സ​ന്ധ്യാ​രാ​ഗം ബാ​ന​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'മൊ​ഞ്ചു​ള്ള മ​ല​ബാ​ർ' മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് സം​ഗീ​ത​നി​ശ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​റി​ട്ടൊ​രു സം​ഗീ​താ​സ്വാ​ദ​നാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ഹ​സ്സ​ൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സി.​എം. അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ ആ​ക്കോ​ട്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്‌, റ​ജി​യ വീ​രാ​ൻ, ബാ​ദു​ഷ, ജ്യോ​തി ബാ​ബു​കു​മാ​ർ, അ​ഷ​റ​ഫ് ചു​ക്ക​ൻ, യൂ​സു​ഫ് കോ​ട്ട എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ നൂ​ഹ് ബീ​മാ​പ്പ​ള്ളി, സോ​ഫി​യ സു​നി​ൽ, ബീ​ഗം ഖ​ദീ​ജ, ഹ​സ്സ​ൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ഗ​ഫൂ​ർ തൃ​പ്പ​ന​ച്ചി, റാ​ഫി ആ​ലു​വ, അ​ഷ​റ​ഫ് വ​ലി​യോ​റ, മ​ൻ​സൂ​ർ പാ​ങ്ങ്, സ​ത്യ​ൻ പി. ​നാ​യ​ർ, അ​ഫ്ര സ​ബീ​ൻ റാ​ഫി, റ​ഫീ​ഖ് ബി​ലാ​ൽ, സ​ൽ​മാ​ൻ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, മു​നീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​െൻറ ജ​ന​പ്രി​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. സു​വി​ജ സ​ത്യ​ൻ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നൂ​ഹ് ബീ​മാ​പ്പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​വാ​സ് ബീ​മാ​പ്പ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:mappila songmusic nightgulfJeddah
    News Summary - ‘Monjulla Malabar’ music night in Jeddah with the beats of the Mappila song
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