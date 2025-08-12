Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 6:44 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 6:44 AM IST

    മോ​ദി ഭ​ര​ണ​കാ​ലം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ല​മാ​യി -ആ​ദം മു​ൽ​സി

    മോ​ദി ഭ​ര​ണ​കാ​ലം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ല​മാ​യി -ആ​ദം മു​ൽ​സി
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ആ​ദം മു​ൽ​സി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    റി​യാ​ദ്: മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​കാ​ലം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ല​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ ആ​ദം മു​ൽ​സി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി, ബ​ത്ഹ സ​ബ​ർ​മ​തി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു​കൊ​ണ്ട് 'അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ത്ത ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വേ​ട്ട' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​രി​ക്ക​ൽ 'സ​ർ​വ​ധ​ർ​മ സ​മ​ഭാ​വ' എ​ന്ന് അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്, ഇ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് 'ഒ​രു മ​തം മാ​ത്രം, മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഭ​യം മാ​ത്രം' എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യു​മൊ​ക്കെ പേ​രി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര വി​ദ്വേ​ഷ​വും ഭീ​തി​യും മാ​ത്രം വി​ത​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സി.​എ.​എ, എ​ൻ.​ആ​ർ.​സി, ല​വ് ജി​ഹാ​ദ് നി​യ​മം, ഗോ​മാം​സ നി​രോ​ധ​നം എ​ല്ലാം ത​ന്നെ ഒ​രേ ല​ക്ഷ്യം മാ​ത്രം, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ ര​ണ്ടാം​ത​രം പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ക്കു​ക. ച​രി​ത്രം പോ​ലും തി​രു​ത്തി. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ​രു​ടെ രാ​ജ്യം ഒ​രു മ​ത​ത്തി​ന്റെ മാ​ത്രം രാ​ജ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തോ​ട് നാം ​മൗ​നം പാ​ലി​ച്ചാ​ൽ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷം മാ​ത്ര​മ​ല്ല നാ​ളെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​യി​ല്ല എ​ന്ന​ത് നാം ​ഓ​ർ​ക്ക​ണം. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ത് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വേ​ട്ട മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വേ​ട്ട കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 'ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​വ​ച​മാ​ണ്, അ​ത് കീ​റി​ക്ക​ള​യാ​ൻ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യി​ല്ല'. നാം ​ഭ​യ​പ്പെ​ടി​ല്ല, പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​ല്ല, മ​ത​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വി​ഭ​ജി​ക്ക​പ്പെ​ടി​ല്ല.

    ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി ന​മ്മു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ണ്. അ​തി​നെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ആ​രെ​ത്തി​യാ​ലും അ​വ​ർ നാ​ടി​ന്റെ ശ​ത്രു​ക്ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ, മ​ത​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വേ​ട്ട​യെ ത​ട​യാ​നും, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഓ​രോ പൗ​ര​നും മു​ന്നോ​ട്ട് വ​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ​മ​ർ ഷ​രീ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യെ ത്രി​വ​ർ​ണ ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ചു ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം റ​ഷീ​ദ് കൊ​ള​ത്ത​റ, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ നി​ഷാ​ദ് ആ​ല​ങ്കോ​ട്, സ​ക്കീ​ർ ധാ​ന​ത്ത്, ഷാ​ന​വാ​സ് മു​ന​മ്പ​ത്ത്, മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ശ്റ​ഫ് മേ​ച്ചേ​രി, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ്, ജി​ല്ല ഭാ​രാ​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എം.​ടി ഹ​ർ​ഷാ​ദ്, ജം​ഷീ​ദ് തു​വ്വൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ട്കു​ന്ന് ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വൈ​ശാ​ഖ് അ​രൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഫീ​ഖ് എ​ര​ഞ്ഞി​മാ​വ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഷ​ഫാ​ദ് അ​ത്തോ​ളി, മ​ജു സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, ശി​ഹാ​ബ് കൈ​ത​പൊ​യി​ൽ, സി​ദ്ധീ​ഖ് പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര, അ​ൽ​ത്താ​ഫ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, അ​സ്ക​ർ മു​ല്ല​വീ​ട്ടി​ൽ, ജോ​ൺ ക​ക്ക​യം, ഹ​ർ​ഷു​ൽ ന​യീം, റി​യാ​സ്, ഷി​ബി​ൽ കി​ണാ​ശ്ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ

    നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Narendra ModiGulf Newsminorities issuesOICC Kozhikode District Committee
