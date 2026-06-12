ആധുനിക ബോധനരീതികളും ഭാവി ക്ലാസ് റൂമുകളും; ‘ഫ്യൂച്ചർ മൈൻഡ്’ സെമിനാർ ഇന്ന് ജിദ്ദയിൽtext_fields
ജിദ്ദ: മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾക്ക് അനുസൃതമായി അധ്യാപന രംഗത്ത് വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ‘ഫ്യൂച്ചർ മൈൻഡ്’ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാർ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് ജിദ്ദയിൽ നടക്കും. പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രശസ്ത വിദഗ്ദ്ധരുമാണ് ഈ സെമിനാറിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
പരമ്പരാഗത പഠനരീതികളിൽ നിന്ന് മാറി ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസും സമന്വയിപ്പിച്ചുള്ള ‘ഫ്യൂച്ചർ ക്ലാസ് റൂമുകൾ’ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ മാനസിക-ബൗദ്ധിക വളർച്ചക്ക് അനുയോജ്യമായ ആധുനിക ബോധനരീതികൾ എങ്ങനെ പ്രായോഗികമാക്കാം എന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ സെമിനാറിൽ വിശദീകരിക്കും.
സ്കൂൾ പ്രതിനിധികൾ, അധ്യാപകർ, കൗൺസിലർമാർ തുടങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളാകാം.
സെമിനാറിെൻറ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികൾക്ക് പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനും 0533081073 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.
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